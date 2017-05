Notícia La major part de roba de Càritas es destina a fora El 2016 només 400 quilos de les 46 tones recollides van ser donats al país La roba recollida per Càritas el 2014. Autor/a: TONY LARA

Només 400 quilograms de les 46,4 tones de roba que Càritas va recuperar al llarg del 2016 van anar destinades a donacions internes, la qual cosa representa la xifra més baixa des del 2007. Precisament, i segons les dades recollides en l’informe sobre el balanç de la gestió de residus del 2016 elaborat pel ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, l’any passat les tones recuperades per l’ONG van ser un 25,5% superiors a les del 2015. Un altre aspecte que cal destacar és que des del 2007 i fins al 2016 les tones de roba que s’han recollit al Principat a través del rober de Càritas s’eleva a 380,2, el 43,8% de les quals es van reutilitzar al país i un altre 56,2% van ser exportades a l’exterior.



Així, del volum total de roba que al llarg del 2016 es va recollir a través de Càritas, el 99,9% es va exportar a Càritas Lleida per a la seva reutilització, mentre que el 0,1% restant es va aprofitar internament. També es van incrementar respecte de l’any anterior les tones de sabates i llibres recollides i les unitats d’estris per a nadons, mentre que van baixar les unitats de mobles i els quilograms de joguines recuperades. Així, en el cas de les sabates es va passar d’1,4 a 2,2 tones, i en llibres de 770 quilograms a 2,4 tones, mentre que els objectes per a nadons van passar de 115 a 234 unitats. I pel que fa als mobles, de 219 unitats es va passar a 161 i, de joguines, de 2,4 a 2,3 tones.



Pel que fa a la recuperació de roba o d’altres estris que poden ser reutilitzats, cal destacar la tasca que duu a terme Carisma, que rep objectes donats per particulars i que ven en les seves botigues com a objectes de segona mà. Durant l’any passat, segons les dades fetes públiques en l’informe, el volum de tones gestionades per Carisma va ser de 39,4 tones i destaca el fet que s’ha incrementat molt la donació de mobles, que passen de 624 quilograms a 13.500. Pel que fa al tèxtil recuperat per Carisma, també va anar a l’alça, ja que va passar de 7,8 a 9,4 tones.



Precisament la gestió dels residus tèxtils és una de les prioritats que es vol potenciar en el marc del Pla Nacional de Residus i, entre les accions previstes, hi ha un projecte d’economia circular transfronterer en què hi han de prendre part poblacions de la Cerdanya francesa, l’Alt Urgell i en què el Principat també vol participar-hi, la qual cosa ha de suposar, també, la definició d’un nou sistema de recollida.