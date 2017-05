Notícia El Govern crea a la Seu la nova delegació d’Acció a l’Alt Pirineu L’oficina assessorarà a empreses amb vocació de créixer @jordibaiget @albertbatalla @RosaAmorosC El conseller Jordi Baiget, amb Albert Batalla i Rosa Amorós.

La Seu d’Urgell albergarà la delegació a l’Alt Pirineu i Aran d’Acció, l’agència de la Generalitat que fomenta la competitivitat de les empreses i la seva internacionalització. El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ho ha anunciat en una trobada al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a la qual hi han assistit entre d’altres l’alcalde de la Seu, Albert Batalla; el president del Consell Comarcal, Jesús Fierro, i la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Maria Rosa Amorós.

La nova oficina entrarà en funcionament el segon semestre d’aquest any i comptarà amb un tècnic que es mourà arreu de l’Alt Pirineu i Aran per atendre les empreses amb vocació exportadora, que vulguin créixer o bé que necessitin suport per superar una dificultat concreta. Baiget ha recordat que fins ara Acció ja ha estat duent a terme aquesta tasca, però que des d’ara ho podrà fer d’una manera més propera.

Aquesta és la vuitena oficina territorial que obre l’agència. A banda de la seu central a Barcelona, també compta amb delegacions a Girona, la Catalunya Central, Lleida, Tarragona, les Terres de l’Ebre i l’àmbit format per l’Alt Penedès, el Garraf i el Maresme, informa RàdioSeu.



3.561 companyies / Baiget ha detallat que actualment, sense comptar els autònoms, l’Alt Pirineu i Aran compta amb un teixit empresarial format per 3.561 companyies, que engloben sectors com ara l’hostaleria, el comerç, la construcció, la manufactura, l’agricultura i la ramaderia. La taxa d’atur registrat de la regió és ara mateix del 9,2%, sensiblement per sota de la mitjana catalana, i el PIB agregat pirinenc és de 1.586,6 milions d’euros. La indústria representa només un 10,5% d’aquest PIB.

En aquest sentit, el conseller ha assegurat que el Govern està interessat que el Pirineu compti amb una estructura industrial més potent, perquè això garanteix una economia més diversificada i per tant competitiva. Això passa, entre d’altres factors, per «promoure el territori a l’exterior, atraure noves inversions productives i fomentar la competitivitat de les empreses locals a través de la internacionalització i la innovació».

Entre les funcions que durà a terme l’oficina hi ha la d’assessorar les PIME locals de manera personalitzada i a través de jornades informatives «perquè comencin a exportar o bé intensifiquin la seva expansió internacional en totes les fases: des de la iniciació a l’exportació, l’obertura de filials a l’exterior i fins l’accés a licitacions públiques internacionals». També els facilitarà instruments d’innovació, mètodes organitzatius, formació en R+D i recerca d’eines de finançament.



Baiget ha destacat que Acció ofereix a les empreses la possibilitat d’accedir a la seva extensa xarxa d’oficines d’inversió arreu del món, que inclou seus del Govern en ciutats com ara Brussel·les, Londres, París, Berlín, Stuttgart, Istambul, Moscou, Nova York, Mont-real, Washington, Miami, Pequín, Tòquio, Sydney, Johannesburg, Buenos Aires, Sao Paulo i Silicon Valley.

A la trobada hi han assistit l’alcalde d’Oliana, Miquel Sala; el director general de Polítiques de Muntanya, Albert Alins; el director de l’Idapa, Pere Porta, i el director territorial d’Empresa i Coneixement, Ramon Alturo.



Batalla ha agraït que el Govern impulsi aquesta oficina i que aposti per la Seu. L’alcalde creu que «cal començar a entendre el Pirineu com un espai al qual poden arribar noves iniciatives empresarials i industrials, amb el desplegament de les noves tecnologies que donen oportunitats que històricament no hi ha hagut». Batalla recorda que «una part significativa del discurs econòmic, i de la recuperació de llocs de treball al Pirineu té com a elements fonamentals l’agroindústria, la ramaderia o el turisme, però ara té la capacitat de fer també un discurs empresarial.