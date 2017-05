Els play-off, a tocar

La classificació pels play-off està a tir. Queden dos partits i amb un triomf el BC MoraBanc Andorra està classificat matemàticament. Fins i tot podria arribar a no necessitar-lo. Segueix demostrant que a casa és intractable i ni el València Basket, que arribava com a colíder, va ser capaç de vèncer al Principat (89-84).



Afrontava el matx amb la baixa de Burjanadze. El primer quart va ser un intercanvi de cistelles, que permetia veure un joc dinàmic. I per sobre de tots va destacar Walker, autor d’11 punts, amb tres esmaixades incloses, que feien aixecar al públic. Les diferències van ser mínimes per una banda i l’altra. Cap dels dos conjunts era capaç de desempallegar-se del rival. Shermadini estava tenint problemes a la pintura i amb l’entrada de Dubljevic el València va guanyar en presència precisament en aquesta zona. Una darrera cistella de Walker permetia arribar a la conclusió del període amb una diferència mínima per als visitants (23-24).



El segon quart va tenir dues parts ben diferenciades. Després que anotessin Walker i Dubljevic, el vendaval andorrà va ser clar, amb un parcial de 15-0; i amb un Shermadini, aquest cop sí, poderós. D’aquests punts, 10 van ser del georgià. L’equip taronja estava del tot trabat, en atac no encertava en el tir i es mostrava imprecís en les passades, mentre que el rival imprimint velocitat jugava còmode. A 2.18 minuts pel final un triple de Thomas trencava la nefasta ratxa valenciana, que fins llavors només havia anotat dos punts. I aquesta cistella va ser com obrir una ampolla, perquè dos triples més de Sastre i Vives permetien arribar al descans (40-35), amb un parcial de 0-9 que va fer enfurismar a Peñarroya, que marxava visiblement molest cap els vestidors.



Reacció local / El MoraBanc va saber reaccionar a la tornada a la pista. A base d’una forta defensa va provocar que el contrincant no trobés bones opcions de llançament, i el marcador es va anar ampliant a favor dels locals. Amb triples de Jelinek i Albicy, ajudats per un Stevic que va anar a més a mida que s’anava completant el partit, el forat entre ambós conjunts es va anar fent gran. Un contraatac dirigit per Antetokounmpo i que acabava amb esmaixada de Shermadini va fer decidir a Pedro Martínez a aturar el joc per intentar posar als jugadors valencians al seu lloc abans que no fos massa tard. Semblava que funcionava amb el triple de Van Rossom, però no va ser així, perquè Walker estava entonat des de més enllà dels 6,75 metres, i Czerapowicz també, posant una màxima diferència de +15 (65-50). Els taronja aconseguien baixar de la barrera dels 10 punts, però un darrer ganxo de Shermadini abans de la botzina de la conclusió del quart posava el 69-58.



Sato es va posar els visitants a l’esquena i a base d’anotar van anar reduint distàncies. Czerapowicz aguantava als andorrans amb cinc punts, però no era suficient, perquè van arribar uns minuts de curtcircuit en atac amb nombroses pèrdues locals. Rafa Martínez veia la cistella gran i un tir lliure de Vives significava l’empat a 78. Es presentava un partit nou a falta de quatre minuts per a la conclusió. Qui va saber-ho gestionar molt millor va ser el MoraBanc, i més quan el duel es va anar escalfant, amb nombroses protestes per part visitant. Stevic va tenir els seus millors moments i un 2+1 del serbi sumat a un tap de Shermadini a Vives van encarar el matx. El georgià era tot un mur pels rivals, que no trobaven la manera de superar-lo sota cistella. Amb 32 de valoració, va ser designat MVP de la jornada. Aquesta victòria, sumada a la derrota del Bilbao davant el Tenerife, permet que el MoraBanc es classifiqui pels play-off si dimecres venç a la pista del Betis. Si els biscains perden amb el Baskònia també ho aconseguirà.

Peñarroya: «Hem tornat a viure un altre partidàs»



«Continuem depenent de nosaltres», remarcava el tècnic, considerant que «hem tornat a viure un altre partidàs de bàsquet al poliesportiu, que és pel que juguem». El seu equip va mostrar «molt caràcter, bon joc i energia», sense «buscar excuses» pels problemes físics que estan patint les últimes setmanes. Davant les incidències, «l’equip hi creu, lluita, té energia i està demostrant coses per les quals tots ens hem de sentir molt orgullosos». Per vèncer, contra el València «el nostre partit defensiu ha estat dels millors de la temporada».

Visita d’un NBA per veure al seu germà

Entre els espectadors al Poliesportiu d’Andorra n’hi havia un de ben mediàtic i que visitava per primera vegada el Principat. Darrere d’una de les cistelles es trobava Giannis Antetokounmpo, jugador dels Milwaukee Bucks de l’NBA, i que va poder gaudir de la victòria de l’equip del seu germà Thanasis.