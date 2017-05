El Tic Tapa evita que el Don Denis sigui ja campió

Com a mínim s’haurà d’espera al proper cap de setmana per a conèixer al campió de la Lliga Grup Sant Eloi. El clàssic va concloure amb empat, que deixava al Don Denis FC Santa Coloma sense poder revalidar al títol.



L’equip de Richard Imbernón va empatar amb el Resturant Tic Tapa UE Sant Julià (1-1). Es va avançar mitjançant Andreu Ramos al minut 16 i Noah no tardava en tornar a equilibrar el marcador, al 24. El resultat ja no es va tornar a moure. El Don Denis té sis punts d’avantatge sobre els lauredians, que vol dir que només que treguin diumenge vinent un empat en el derbi, seran de nou campions. L’FC Lusitans va vèncer a la UE Santa Coloma (2-3) i se situa a un punt dels groc-i-negres. Peralta obria el marcador pel Lusitans al 21 de penal i Salomó empatava al 40. Al 58 Peralta tornava a posar per davant als seus i Bernat aconseguia la igualada al 78. El gol del triomf l’aconseguia Luizao al 88.



Als play-off de descens, el Restaurant The New 1978 UE Engordany superava a l’FC Encamp (2-1). Benhaim marcava pels escaldencs al 7. Fins al final de l’enfrontament no es van produir més moviments. Al 81 Peña feia el segon, i només dos minuts després Varela reduïa distàncies, que va portar incertesa fins el xiulet final. El marcador més clar l’obtenia l’Assegurances Generals FC Ordino, que guanyava al CE Jenlai, ja descendit, per un contundent 3-10. Abans de complir-se la mitja hora el matx ja estava decidit amb cinc dianes, dos de Bahamonde i una d’Egar, Parra i Toscano. Al 38 Walter materialitzava el sisè i abans de descans Ruiz, de penal, marcava pel Jenlai. En la represa l’Ordino ampliava diferències amb tres gols de Bahamonde, i un de Walter. Cristo i Correia marcaven pel Jenlai als instants finals.