El CV Encamp assoleix l’ascens a Primera Nacional

Des de que es va posar en marxa, el CV Encamp va a ascens per temporada. Ahir aconseguia el tercer consecutiu, convertint-se en nou equip de Primera Nacional. L’equip assoleix l’objectiu del curs i torna a posar el vòlei andorrà en primera línia, passant a jugar a la tercera divisió espanyola.



La fase d’ascens, que es disputava al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, començava amb els andorrans enfrontant-se a al CV Turia-Sedavi, al que van superar per 3-0 (25-14, 25-20 i 25-14) i per la tarda s’encarregaven de superar al 6 Tons Volei Muro per 1-3 (25-23, 20-25, 16-25 i 16-25). En el matx decisiu s’imposava ahir al CVS Bar Son Angelats Soller per 3-0 (25-22, 25-15 i 25-23). «El que hem aconseguit és esplèndid. L’equip ha donat la cara en tot moment i mai hem baixat la tensió», assegurava el tècnic del CV Encamp, Sergi Segado. En aquesta fase «ens hem trobat molt còmodes. El fet de tenir el suport del públic i el comú ens ho ha posat molt fàcil per motiovar-nos i estar a l’alçada. Fins i tot quan en el segon partit vam tenir un petit entrebanc, perdent el primer set, vam saber reaccionar a la perfecció».



Aquest és el tercer ascens seguit del club, una cita que supera totes les expectatives posades per com s’ha produït. «Esperàvem que poguéssim tenir més dificultats. Pels rivals i sobretot a nivell de plantilla, perquè pensàvem que podríem tenir problemes aquests anys. Però des d’un primer moment els jugadors s’han sumat a la iniciativa i han estat sempre molt compromesos». Arribar al nivell demostrat aquests anys s’entén perquè «més de mitja plantilla ha jugat a alt nivell i en tornejos internacionals. La competitivitat la portem a la sang», a més de ser una família: «Sempre hi ha hagut molta unió entre jugadors, cos tècnic i directiva». Però la temporada encara no ha acabat, ja que queden tres partits de la Primera Catalana i «volem guanyar el títol». Després tocarà parlar de futur, per veure la disponibilitat de cadascú en una categoria més exigent, quan a rivals i desplaçaments, i treballar en el pròxim projecte.