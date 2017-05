Notícia El Comú d'Andorra la Vella tira pel dret en l’avinguda d’Enclar Si la propietat no inicia les obres aquest mes, la corporació endegarà pel seu compte els treballs de reforma de la via La cònsol major d’Andorra al Vella, Conxita Marsol, en un despatx del comú durant l’entrevista amb EL PERIÒDIC. Autor/a: MARICEL BLANCH

Una de les promeses electorals de la candidatura de Conxita Marsol va ser la reforma integral de l’avinguda d’Enclar, un projecte que va presentar una vegada al capdavant del Comú d’Andorra la Vella. Les obres, però, encara ni han començat. «Que no siguem capaços de desbloquejar aquest tema!», es plany Marsol. Lluny de lamentacions, la cònsol anuncia que «ja m’he marcat una data, i he anunciat a la propietat que si el dia 1 de juny aquestes obres no comencen, ho farà el comú».



Els treballs a l’avinguda formen part del desenvolupament d’un pla urbanístic parcial, «aprovat per l’anterior corporació» –la de Jordi Minguillón– «i, per això, es va construir la benzinera [al costat del pont de la Margineda] i tota aquella zona, i la propietat està obligada a fer unes voravies d’unes dimensions concretes, i les han de fer perquè estan dins del pla parcial», argumenta Marsol. En trobar-s’ho, el comú actual va decidir aprofitar-ho «per fer una zona més àmplia i vam considerar arribar a un acord. Nosaltres volem treure una via i passar de quatre a tres, donar més amplitud, el carril bici...». Fer-ho conjuntament, propietat privada i el comú, és més econòmic i les dues parts van acordar-ho així. «Però veig que s’està endarrerint massa i em molesta, si no ens en sortim al maig ho començarà a fer el comú i ja veurem com ho repercutim a la propietat», assegura la cònsol.



Marsol insisteix en què «tenim un conveni firmat amb la propietat, està tot llest. Abans de Pasqua em van garantir que el projecte estava a punt. A veure si tanquem ja el projecte i a finals d’any ja és una realitat, perquè tampoc és una obra molt complicada: fer una voravia de fins a nou metres, posar-hi uns arbres, passar de quatre a tres carrils, el del centre reversible. Jo m’he marcat una fita i si a finals de mes no comença, al juny ho farem nosaltres».



El projecte de millora i embelliment de l’avinguda d’Enclar forma part de la voluntat del comú de, per una banda, millorar la qualitat de vida dels residents a la zona, i per altra banda, arranjar la via d’accés a la parròquia i que els visitants no se’n vagin per l’Obach passant de llarg de la capital. Un dels elements més vistosos inclosos en el pla consisteix en unes lletres lluminosos a l’entrada de la via convidant a circular fins al centre urbà.



Pas soterrat / D’altra banda, la cònsol té sobre la taula un altre projecte urbanístic però, en aquest cas, a llarg termini: el pas soterrat dels vehicles per sota del pont de la Rotonda. «Hem encarregat l’estudi de viabilitat i encara no en tinc els resultats», admet Marsol. El termini ja s’ha exhaurit i els resultats inicials estan a punt de caure. «Si és viable, aleshores ja aprofundirem en els estudis. Esperem que sigui viable i que funcioni, sinó haurem de trobar una altra solució per no tallar tant la circulació a l’avinguda Meritxell», puntualitza. «Espero que es pugui fer perquè allà hi ha edificis molt a prop», afegeix. L’opció de recuperar el trànsit al pont està pràcticament descartada ja que el comú el que vol és pacificar el trànsit.



La setmana passada ja es va anunciar l’adjudicació del projecte d’unificació de l’avinguda Carlemany i la part baixa de Meritxell.