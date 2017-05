Notícia L’or que va provocar una matança pot estar a Andorra Una família francesa va ser assassinada per la troballa d’uns lingots La família Troadec, assassinada pel cunyat i oncle. Autor/a: EL PERIÒDIC

Digne d’una pel·lícula de suspens, l’assassinat dels quatre membres de la família Troadec podria tenir el seu origen en uns lingots d’or ingressats en un banc andorrà. El diari Le parisien ha revelat aquesta setmana que Pascal Troadec s’havia vantat de disposar d’aquest or i de tenir-lo ben resguardat en una entitat bancària a Andorra o a Mònaco. El rotatiu gal ha difós que s’han emès comissions rogatòries per buscar el presumpte or en els dos Principats.



La família Troadec (els progenitors, Pascal i Brigitte, 49 anys, i Sébastien, 21 anys, i Charlotte, 18 anys) va ser brutalment assassinada la matinada del 16 al 17 de febrer passat a casa seva, a Orvault (Loira-Atlàntic). El principal sospitós és el cunyat de Pascal, Hubert Caouissin, marit de la seva germana Lydie, que va actuar mogut per la gelosia ja que Pascal no va voler compartir el botí amb la resta de la família. De fet, des del 6 de març estan empresonats tant Hubert com Lydie.



La troballa dels 60 kg d’or, de fet, la va fer el patriarca de la família, Pierre Troadec, l’any 2006, mentre realitzava unes obres en una casa familiar, presumptament, amagat des de la Segona Guerra Mundial. L’avi no en va dir res fins l’any 2009, en el seu llit de mort, però només ho va dir a Pascal. Aquest va anar a buscar el botí sense compartir-lo amb la seva germana. La mare es va posar de part de la noia. Finalment, l’enveja va portar a assassinar una família, però de l’or, de moment, ni rastre.