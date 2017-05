Les forces polítiques celebren la victòria de Macron

La victòria del centrista Emmanuel Macron a les eleccions presidencials franceses ha generat satisfacció entre les forces polítiques del país. Tant els grups parlamentaris de l’oposició com el Govern van celebrar els resultats ressaltant la vessant europeista de Macron en un moment «delicat» per a Andorra que treballa amb l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE). El cap de Govern, Toni Martí, va felicitar ahir al nou president de la República francesa i també copríncep d’Andorra i va desitjar que Macron entengui «tots els reptes que té Andorra». Martí va recordar que l’Executiu «no podia fer declaracions abans d’hora per prudència i perquè tothom pogués votar lliurament». El més important, va remarcar, «no és que sigui de dretes o d’esquerres, sinó que tingui les idees clares i aposti per la obertura al món tal com ha fet Andorra». El fet que hagi guanyat finalment el candidat «europeista i reformista», va opinar, «és beneficiós per a Andorra». Finalment, el màxim representant del Govern va desitjar que «ens ajudi com ho ha fet Hollande».Un punt de vista que va compartir el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, que va recordar que «Andorra busca la seva participació al mercat europeu conservant les seves particularitats». Una doble vessant a la qual François Hollande «ha sigut sensible i tenim la confiança que Macron també ho serà». El ministre també va valorar que «hem apostat per una Andorra oberta al món i veure que guanyen les eleccions persones en la mateixa línia ens ajuda a seguir treballant».Per la seva banda, el conseller general liberal, Ferran Costa, va destacar l’alegria del partit pel fet que «un socioliberal hagi guanyat les eleccions i sigui el nou copríncep». També va augurar que el nou president francès «entendrà les nostres peculiaritats». Sobre l’acostament a Europa, un tema amb el qual el grup liberal ha estat molt crític amb els passos fets pel Govern, Costa va manifestar que «nosaltres sempre hem defensat que Andorra necessita un molt bon acord d’associació perquè la situació és molt delicada». Per això, «el fet que sigui europeista ajudarà a què sigui més sensible amb les nostres necessitats», va afegir.Des del Partit Socialdemòcrata (PS), el primer secretari David Rios, va celebrar que «sembla clar que els francesos han optat per superar el discurs d’ultradreta». Un fet que «és una bona notícia per a Europa i pels països que geogràficament estem dins», va considerar. Tot i reconèixer que des del partit «ens hagués agradat un president amb un perfil més social», veuen en positiu que sigui «un europeista convençut» per tal d’aconseguir «un bon acord d’associació amb la Unió Europea».Un pensament molt alineat amb el del progressista Víctor Naudi que també va valorar satisfactòriament que el nou copríncep «sigui un europeista convençut», malgrat lamentar que «el seu programa polític és bastant liberal i s’escapa dels nostres valors socialdemòcrates». Així mateix, Naudi va demanar al Govern que aprofiti aquesta «nova dinàmica per millorar les relacions amb França».Tots els grups de l’oposició també van coincidir en destacar que cal estar «pendents» dels comicis legislatius i del suport que pugui obtenir Emmanuel Macron .



-Els residents francesos que ahir van votar al Principat en els comicis per escollir el president de la República francesa i nou copríncep d’Andorra van optar, majoritàriament, pel candidat d’En Marxa!, Emmanuel Macron. Segons les dades facilitades per l’Ambaixada francesa, el socioliberal va obtenir un total de 691 vots dels 1.047 vàlids. La segona candidata, Marine Le Pen, va agrupar fins a 356 vots.



-Pel que fa a la participació, dels fins a 2.368 residents francesos que es van inscriure per votar a Andorra, es van dirigir a les urnes finalment un total de 1.144. D’aquests, 1.047 paperetes van ser vàlides, 84 en blanc i 13 nul·les.

- Els votants podien dirigir-se tant a l’urna de l’ambaixada a Andorra la Vella com també al Pas de la Casa –on podien votar els residents d’Encamp i de Canillo– per participar en unes eleccions clau pel futur d’Europa. Concretament, a la capital es van inscriure fins a 1.587 residents francesos dels quals van acabar votant 828 persones i fins a 781 al Pas de la Casa, dels quals 316 es van dirigir finalment a les urnes.