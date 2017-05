Notícia El PSC demana accions de control de la processionària El grup registra una bateria de preguntes en relació amb la plaga @socialistes_cat @oscarordeig Un avió fumiga a l’Alt Urgell per frenar la plaga de la processionària. Autor/a: EL PERIÒDIC

El PSC ha registrat al Parlament de Catalunya una bateria de preguntes relacionades amb la processionària del pi a Catalunya. L’objectiu de la iniciativa és que el Departament d’Agricultura informi sobre les accions de detecció i control envers aquesta plaga, que afecta principalment les zones boscoses de Catalunya, és a dir, el Prepirineu, el Pirineu i la Catalunya Central.

El diputat socialista per Lleida, Pirineu i Aran, Òscar Ordeig, afirma que la proliferació d’aquest insecte suposa «un problema de risc per a la salut pública, que es pot veure agreujat per unes temperatures cada any més càlides». A més a més, Ordeig apunta que davant la problemàtica que suposa la processionària, cal prendre les mesures de control i extinció necessàries, «abans que s’hagi de lamentar conseqüències mediambientals greus, tot assegurant la recuperació dels pins que n’estiguin afectats».

El diputat socialista afegeix que cal tenir també en compte els efectes de la processionària en les persones i els animals, ja que l’eruga pot provocar urticària si hi ha contacte. Ordeig opina que «el Departament d’Agricultura ha de ser eficient i àgil també a l’hora d’evitar-ne la propagació, a través de trampes que siguin eficaces».

Tal i com apunten els experts, un cop la processionària afecta un pi cal executar un sistema manual i selectiu de retirada dels nius ubicats a les branques i cremar-los. Aquest procés es lent i complicat, així com també la disminució i neteja de pinars, que no evitari la propagació però fa que n’hi hagi menys volum. Per tot plegat, el diputat socialista creu que «és important que l’administració sigui conscient de la necessitat d’actuar destinant-hi les partides necessàries», informa RàdioSeu.

A Andorra, les temperatures suaus i la sequera d’aquesta tardor i hivern han ajudat a incrementar la plaga de la processionària. Segons un estudi encarregat pels comuns, el nivell d’aquesta plaga es troba en tres sobre cinc a les parròquies de Sant Julià de Lòria, Encamp i la Massana, amb una afectació similar a del període entre el 2003 i el 2007. La resta de parròquies presenten un nivell d’afectació de dos sobre cinc amb petits boscos afectats. A banda d’afectar la vegetació, ja que la defoliació pot debilitar els arbres, aquesta plaga també té repercussions en l’àmbit sanitari, ja que les erugues poden provocar urticària i al·lèrgia durant els mesos de febrer i març, sobretot en infants i persones d’edat avançada.