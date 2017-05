Sindicats i patronal discrepen sobre el futur d’Andorra amb Macron

Andorra, i Europa, es va llevar ahir una mica més tranquil·la després dels resultats de les eleccions presidencials franceses. Amb tot, el nou president de la República francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, genera diferents expectatives pel que fa al futur del país entre patronal i sindicats en temes cabdals com l’acord d’associació amb Europa o les relacions empresarials i laborals amb el país veí del nord. Mentre que la visió dels empresaris és positiva i s’espera que Macron entengui «la situació i les especificitats d’Andorra», els sindicats són més crítics i reconeixen que haguessin preferit «un candidat més d’esquerres».En aquest sentit, el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va sentenciar que «no podem esperar gran cosa d’algú que és socioliberal». I va témer que el nou copríncep francès «no entengui les realitats dels treballadors». Des del seu punt de vista, «la gent no ha votat a Macron sinó contra Le Pen». Sobre la satisfacció genèrica dels grups polítics del país, va opinar que «és normal perquè l’altra opció era pitjor» i, concretament en el cas de l’Executiu, va afegir que «s’entén que des del Govern estiguin contents perquè és més de la seva branca. Han trobat el seu mirall».Pel que fa a la visió sobre Europa, Ubach va recordar que «nosaltres som europeistes però no creiem en una Europa capital, que és la que ha impulsat Merkel, sinó amb una Europa social». En aquesta línia, va indicar, que agradaria que el nou cap d’Estat «tingui en compte més les persones i no tant els interessos de les empreses». Malgrat aquests desitjos, però, el secretari general de l’USdA es va mostrar escèptic amb Macron. «No n’esperem res de positiu, en el sentit que no creiem que aporti cap canvi de rumb en una Europa que va a la deriva des de fa temps», va reflexionar.Per la seva banda, el president de la Petita i Mitjana Empresa (PIME), Marc Aleix, va celebrar que s’hagi optat per l’opció que creu amb Europa i amb l’obertura al món. «Nosaltres sempre hem estat molt oberts a Europa i per tant la victòria de Macron és un resultat positiu», va afirmar.Pel que fa a les principals demandes de la PIME, Aleix va remarcar que «és necessari restablir les relacions que teníem amb França a nivell empresarial de forma directa». A tall d’exemple, el president de la PIME indicava que «abans la relació era més directa» però que ara «per obtenir segons quins productes cal passar per Espanya i ens agradaria recuperar la relació comercial directament amb França». També confia que «es continuï amb les millores a la RN-20».Finalment, el president de la Confederació Empresarial d’Andorra (CEA), Xavier Altimir, es va mostrar satisfet amb el resultat de les eleccions destacant el perfil del candidat d’En Marxa! Per Altimir, «el fet que sigui un home que ve del sector econòmic l’ajudarà a entendre bé la situació i les especificitats d’Andorra». Un fet que també serà positiu, va augurar, amb l’acord d’associació, ja que «ens ajudarà a defensar els interessos d’un país petit com el nostre». «És una persona que coneix el món empresarial i esperem que entengui el que convé als empresaris del país per seguir sent competitius i encaixar amb Europa», va considerar.Des de la CEA reclamen al nou copríncep que tingui en compte, sobretot, la sobirania fiscal del país, un marc laboral idoni, la lliure circulació de persones i mantenir la sobirania amb les relacions internacionals.

L’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va enviar ahir una carta de felicitació al nou president de la República Francesa i copríncep francès, Emmanuel Macron. També va enviar una carta de reconeixement a François Hollande. Vives li ha expressat a Macron la seva felicitació per «l’ampla confiança que el poble francès ha dipositat en ell». També li diu que pot comptar ja des d’ara amb la seva confiança i li assegura que té la seva «lleial col·laboració en l’exercici de la responsabilitat conjunta i indivisa» que el poble andorrà els ha confiat com a coprínceps.