Notícia El comissari Martín-Blas no es presenta a la Batllia El policia espanyol estava citat com a imputat per l’‘Operació Catalunya’ L’entrada de la Batllia. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’excap d’Assumptes Interns de la Policia espanyola, Marcelino Martín-Blas estava citat a declarar en qualitat d’imputat davant la batlle Alexandra Terés el passat dijous 4 de maig. Martín-Blas, però, no es va presentar, tal com avança l’Ara.cat. Martín-Blas és una de les peces clau en la coneguda com Operació Catalunya que va ser denunciat per l’accionista majoritari de Banca Privada d’Andorra (BPA), Higini Cierco, el passat mes d’agost per amenaces i coaccions amb l’objectiu d’obtenir informació de polítics catalans independentistes i de frenar el procés. L’excap d’Assumptes Interns de la Policia espanyola és l’home assenyalat com el que va aconseguir la famosa captura de pantalla dels comptes dels membres de la família Pujol a BPA que va provocar la confessió de l’expresident català. Segons assegura el rotatiu català, la batlle Terés podria forçar una declaració de Martín-Blas .



La batlle Alexandra Terés investiga la querella presentada contra les forces policials espanyoles per part de la família Pujol. Paral·lelament, el jutge Manel Santolaria estudia l’acció interposada per Cierco contra els mateixos. Tots dos magistrats investiguen els fets que van desembocar en la intervenció de BPA. Cal recordar que el màxim accionista de l’entitat bancària també es va querellar contra l’agregat d’Interior de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Celestino Barroso, pels mateixos motius.



A més, a aquestes tres querelles cal sumar-hi les de l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel i la de l’Institut de Drets Humans que també presenten accions contra Blas i Barroso. Així mateix, cal afegir les querelles presentades per part del Govern contra Miquel i altres directius del banc.



La citació de Martín-Blas coincideix amb un moment en què els germans Cierco han decidit col·laborar amb el nou fiscal en cap d’Anticorrupció, Manuel Moix. De fet, els dos empresaris van indicar en un escrit al fiscal general de l’Estat espanyol, José Manuel Maza, que havien entregat documentació sobre la família Pujol amb la voluntat de col·laborar. En aquest sentit, l’advocat dels accionistes majoritaris del banc intervingut a Espanya, Javier Iglesias, va apuntar que «aquesta documentació es va facilitar tant per ajudar a la Fiscalia Anticorrupció i a la justícia espanyola, com per demostrar que quan als senyors Cierco se’ls va requerir la informació bancària que existia a BPA dels membres de la família Pujol, van dir la veritat i van entregar als funcionaris policials els comptes i sumes que els Pujol tenien; no ocultant absolutament res, torbant-se les sumes i comptes bancaries de la família Pujol en una altra entitat».



Aquesta informació transmesa pels Cierco a Moix, apunta el diari català, va ser la que va portar a realitzar els nous escorcolls al domicili de Jordi Pujol a l’avinguda Mitre de Barcelona i al seu despatx, així com els de Jordi Pujol Ferrusola, el dia després que ingressés a presó. Així mateix, la informació aportada també remarcava el paper de la dona de l’expresident de la Generalitat, Marta Ferrusola, en els comptes bancaris, així com de l’esposa d’Oriol Pujol, Ana Vidal.