Notícia Ferrusola es feia passar per «mare superiora» per traspassar diners La dona de l'expresident ordenava moviments al país amb un llenguatge en clau El document amb l'anotació manuscrita de Marta Ferrusola.

Marta Ferrusola, la dona de l’expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, va utilitzar un llenguatge críptic per traspassar diners de forma opaca cap al seu fill gran al Principat. Aquesta és la conclusió del ministeri públic després de presentar un document del banc al jutge que investiga el cas, José de la Mata, que consta d’un anotació a mà de Ferrusola. Concretament, el text diu «reverend mossèn, soc la mare superiora de la Congregació, desitjaria que traspassés dos missals de la meva biblioteca a la biblioteca del capellà de la parròquia. Ell ja li dirà on s’han de col·locar. Molt agraïda. Marta».



Aquest document és un dels que hauria utilitzat el magistrat José de la Mata per justificar fa unes setmanes l’entrada i el registre del domicili del matrimoni. Per la seva banda, fonts properes a la defensa van explicar a l’ACN que aquest document el va aportar a la fiscalia l’accionista majoritari de Banca Privada d’Andorra (BPA), Higini Cierco. Amb tot, els sorprèn que Cierco tingués accés a aquesta informació d’un banc «aliè». A més, destaquen que aquesta ordre d’operació ja era coneguda per De la Mata tot i que entre la documentació envidada per Andorra a l’Audiència Nacional no hi havia el manuscrit de Ferrusola.



Segons el fiscal, la família Pujol va obtenir prop de 70 milions d’euros de benefici «no justificat» amb els diversos comptes a Andorra des de l’any 1990. El fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, que dirigia l’operativa de la família i era el que tenia una activitat més «frenètica», va obtenir uns 54 milions d’euros en diverses divises com pessetes, dòlars, euros, marcs alemanys i lliures esterlines. Per la seva banda, el seu pare, l’expresident de la Generalitat de Catalunya, hauria obtingut uns tres milions d’euros, i la seva mare, Marta Ferrusola, uns 680.000 euros.