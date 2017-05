Retrets perquè la CASS dona altes mèdiques abans d’hora

El raonador del ciutadà, Josep Rodríguez, va destacar ahir que entres les queixes més trameses per la ciutadania segueixen estant les relacionades amb la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social).



Rodríguez va matisar que els reclams de la gent vénen sobretot perquè l’entitat dona «altes mèdiques quan el malalt encara està en tractament o no està curat del tot». Segons el raonador, aquesta actuació respon «als protocols» que hi ha establerts. «Ja que al cap d’un o dos anys t’han de donar l’alta, sense tenir en compte com estigui la persona», i aquest fet «pot comportar problemes». Per tant, des de la institució del raonador recomanen que «es revisin els protocols de la CASS» i que «s’actuï o s’atengui en funció de cada cas o de diferents casos amb les mateixes condicions».



D’altra banda, Rodríguez va destacar que al llarg de l’any passat també va rebre nombroses queixes relacionades amb les pensions d’invalidesa o amb els informes que es porten a la batllia.

Atenció dels funcionaris / En relació al 2015, les queixes per l’atenció rebuda per part dels funcionaris de la CASS han disminuït, tot i això, «continua havent-hi desavinences amb el tracte rebut a l’entitat, perquè quan un funcionari atén, veu un document, no veu tots els problemes que hi pot haver darrere de la persona que està atenent, mentre que el raonador sí que ho veu, per tant, li pot aportar una solució al seu problema diferent». En aquest sentit, Rodríguez va puntualitzar que s’ha «d’insistir en un tracte més humà i no tant burocràtic».

Baixada de temperatura / En general, Rodríguez va assegurar que les queixes «han baixat de temperatura». Tot i això, «cal incidir més de cara al proper mandat en fer desaparèixer o disminuir aquelles queixes que es van repetint, com les relacionades amb la CAS».