Doble derrota andorrana contra Bulgària i França

El Campionat d’Europa C es va posar ahir en marxa al Palau de Gel de Canillo. Andorra tenia un doble enfrontament i en els dos va sortir derrotada.



El primer era contra Bulgària. El conjunt composat per Josep Garcia, Òscar Zazo, Josep Duró, César Mialdea i Josep Caubet va perdre per 5-13. A mig partit anaven igualats, però els búlgars van saber definir millor per adjudicar-se el triomf. Per la tarda es trobava a França, amb la que va perdre per 3-10. «Són dos equips que quedaran a la part altra de la classificació i no teníem expectatives de guanyar-los. No tenim el seu nivell, però sí que hem jugat contra ells millor que en altres ocasions i n’estem molt satisfets», assegura Garcia. Avui Andorra començarà enfrontant-se a Croàcia (12.00 hores) i després ho farà amb Bielorússia (20.00 h). Són duels on «tenim possibilitats de guanyar, sobretot contra Croàcia».