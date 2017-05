Andorra necessita sang. De fet, el president de Creu Roja, Josep Duró, va dir ahir que es requereixen al voltant de 1.500 bosses de sang a l’any i, en canvi, el 2016 se’n van recollir unes mil. Bona part d’aquestes donacions es van aconseguir en la Marató de sang a la capital, on se’n van recol·lectar 440. Aquest any, l’objectiu dels organitzadors de l’acció és assolir-ne 500.



«La sang és un teixit que no es pot fabricar. Fem una crida perquè facin un esforç per donar sang perquè a l’hospital li fa falta», va ressaltar ahir Duró en una roda de premsa. El repte és clar, aconseguir que el Principat es proveeixi per ell mateix. «Com més donacions es facin millor, perquè així tindrem un país totalment autònom de sang», va especificar Duró.

Amb aquest objectiu, tant Creu Roja, com el Comú d’Andorra la Vella, el Govern i el Banc i Teixits de Catalunya s’han aliat i posat mans a l’obra per atreure gent a la tercera Marató de sang, que tindrà lloc el pròxim divendres des de les deu del matí fins a les deu del vespre a la sala Àgora de l’edifici administratiu del Comú d’Andorra la Vella, a la plaça Lídia Armengol. És a dir, 12 hores ininterrompudes en les quals els ciutadans podran fer les seves aportacions.

Aquesta sang, després, es portarà fins a Catalunya on s’emmagatzemarà al Banc de Sang i Teixits, que és qui gestiona les peticions de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, segons un acord que va signar el Principat i Catalunya el 2011.



Amb l’eslògan La teva sang diu coses, es vol captar la donació de la població de tots els grups sanguinis. En aquest context, Albert Bobet, de Banc i Teixits, va especificar que dels 73.000 habitants que hi ha al Principat, més de 34.600 són del grup A, uns 33.900 del 0, gairebé 3.400 del B i, finalment, uns 3.100 de la categoria AB. «Hem de treballar perquè la marató d’Andorra sigui tot un èxit», va assenyalar Bobet, que també va intervenir en l’acte per presentar aquesta acció.



Per la seva part, Joan León, secretari d’Estat de Salut, va recordar que la sang és vital per a molts pacients. Va matissar que qualsevol persona pot requerir aquest teixit en algun moment de la seva vida. «Les transfusions de sang i els seus derivats cada cop se’n necessiten més en determinades qüestions com són accidents de trànsit, malalties o en operacions quirúrgiques», va explicar León. A més, va voler reconèixer la labor altruista i solidària de les persones que donen sang, que és «un acte senzill», però «molt important». També, va agregar que «tot i els avenços tècnics que hi ha hagut, malauradament la sang no es pot fabricar i és necessària la contribució altruista i generosa de les persones».



Des de la capital, Ester Vilarrubla, consellera Social d’Andorra la Vella, va explicar que abans es feia la recol·lecta en tot el país, però que a partir del 2015 es va arrencar aquesta marató amb la finalitat de centralitzar les donacions en un dia a la capital. «És un lloc cèntric, accessible, a peu pla on la gent pot arribar-hi amb facilitat i hi ha instal·lacions per aparcar a prop», va exposar Vilarrubla sobre l’espai que acollirà la iniciativa.



A la primera edició, la del 2015, van acudir 500 persones i es van produir 460 extraccions. Això es deu al fet que què no tothom pot ser donant. De fet, els organitzadors recorden que només poden oferir la seva sang aquells que tinguin més de 18 anys, que pesin més de 50 quilograms i estiguin bé de salut.

Inscriure’s per Internet

A més, les persones que ho desitgin, que vagin amb el temps just o vulguin evitar les aglomeracions poden demanar una cita per Internet i demanar hora per fer la seva aportació solidària.



Fer aquest acte altruista tindrà la seva recompensa. Una xapa que no només servirà de record, sinó en la qual també s’especificarà el grup sanguini del donant. Un regal que, també, els potser necessari el dia de demà, si requereixen una transfusió.