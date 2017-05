El MoraBanc ho té tot a favor per ser als play-off

La classificació del BC MoraBanc Andorra és quasi un fet. Fins i tot sense guanyar cap partit més podria aconseguir-ho. La victòria davant el València Basket, unida amb la derrota del RETAbet Bilbao a la pista de l’Iberostar Tenerife, permeten que el panorama sigui el millor possible pel conjunt de Joan Peñarroya.



Ja només és cosa de dos. Qui encara tenia alguna possibilitat, tot i que era qui pitjor ho tenia, era l’UCAM Múrcia, però la derrota davant l’Herbalife Gran Canària el deixa fora de la lluita. El MoraBanc ho té millor que ningú i només un daltabaix li impediria ser als play-off. Guanyant un matx dels dos que li queden serà equip de play-off, igual que si perd els dos i el Bilbao no s’imposa en cap o només en un. Dues victòries basques i dues derrotes andorranes són l’única opció amb la que els de Peñarroya es quedarien fora. Demà juguen a la pista del Reial Betis Energía Plus, que està en plena lluita per eludir el descens, i diumenge el rival serà el líder al Poliesportiu d’Andorra, el Reial Madrid. El Bilbao té un calendari complicat també. Primer rep al Baskònia i després visita l’Herbalife.

Shermadini poderós / Un moment tan decisiu de la temporada arriba amb un Giorgi Shermadini al millor nivell, com porta fent tot el curs. Va ser designar com a MVP de la 32a jornada, sent la quarta ocasió que aconsegueix el guardó a la Lliga Endesa, la tercera vegada aquesta campanya. A més ha estat dos cops millor jugador del mes.



El georgià és un dels màxims artífex per tal d’aconseguir l’objectiu que té ben marcat el MoraBanc. La classificació s’obtindrà amb una victòria contra el Betis. «Intentarem aconseguir la plaça dels play-off a Sevilla. No serà un partit fàcil, ja que estan en una mala situació i segur que voldran guanyar el partit», exposa Shermadini, que pensa en el suport que estant donant els aficionats en els partits de casa per poder-hi ser. Els seguidors «també volen jugar els play-off i segur que estaran molt feliços si ho aconseguim. Ens queda un pas per arribar al nostre objectiu».



Contra el València Shermadini no només va ser el més valorat de la jornada, sinó que va ser qui més rebots va atrapar el cap de setmana, igualat amb Ante Tomic (FC Barcelona Lassa). Va agafar un total de 10 pilotes sota la cistella, vuit d’elles en atac.