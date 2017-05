Els Jocs de San Marino comptaran amb 49 esportistes andorrans

La delegació nacional que es desplaçarà a finals de mes a San Marino per participar als Jocs dels Petits Estats estarà composada per 61 persones. D’aquests 49 són esportistes i 12 tècnics. L’equip està format per nou atletes i un entrenador més respecte a la darrera edició, fa dos anys a Islàndia.



L’esdeveniment es desenvolupa del 29 de maig al 3 de juny. Andorra estarà representada en nou esports: atletisme, bàsquet, vòlei platja, ciclisme, judo, natació, petanca, tennis i tir. On no hi haurà presència del Principat és en vòlei, tennis taula, tir al plat i tir amb arc. La disciplina amb un major nombre d’esportistes és la de bàsquet. De moment a la llista en són disset, però cinc d’aquests seran descartats abans de desplaçar-se cap a San Marino. Entre els preconvocats està David Navarro, però la seva presència a la competició es presenta més que complicada, sobretot tenint en compte que el BC MoraBanc Andorra té a tocar la classificació pels play-off de la Lliga Endesa, a part que el propi jugador prengui la decisió de no participar-hi per tal de prendre’s un descans després d’una temporada exigent.



Entre els esports individuals on més presència andorrana es troba és en atletisme, amb un total d’onze. El nombre de judokes, com sempre, també és important i en seran set, els mateixos que troben en ciclisme en ruta. Es produeix la baixa de darrera hora del tennista Jean Baptiste Poux, que es va lesionar el cap de setmana passat en un torneig. El seu substitut és Èric Cervós, en una decisió de la comissió tècnica del Comitè Olímpic Andorrà (COA). També hi ha altres baixes per lesió o que per problemes físics no van poder assolir les marques mínimes exigides, com és el cas de les atletes Fanny Sebastian i Cristina Llovera. El cap de missió és Aitor Osorio i com a adjunt Jordi Orteu.

Martí, optimista / Dos anys enrera, a Islàndia, Andorra va tornar amb un total d’11 medalles, quatre d’or, una plata i sis bronzes. En aquesta ocasió «esperem portar alguna medalla més. Crec que en sumaren unes 15 o 16, perquè ara portem més gent i amb garanties», assenyala Jaume Martí, president del COA, perquè «tots els esportistes que hi van ho han fet assolint les mínimes que demanàvem, a més d’alguna promesa. Ningú va de turisme i tothom té el nivell per ser-hi. M’agrada la fornada que tenim i amb la que hi competirem».



Martí destaca l’augment en nombre de membres en atletisme i la reducció en natació, a més de veure força opcions en petanca i ciclisme, que en la darrera edició no formaven part del programa de competició. Però no només valora la participació a curt termini, sinó de cara al 2021, quan Andorra organitzi els Jocs. Són quatre anys on «els joves guanyaran en experiència». Respecte a les infraestructures de San Marino, «a nivell d’instal·lacions estan bé, però el més problemàtic que tenen es troba en l’aspecte hoteler, ja que no tenen la nostra capacitat».