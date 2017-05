Els comuns s’aproximen a un preacord en les competències

Els comuns, el Govern i els consellers generals estan a punt d’arribar a un preacord sobre les competències. Així ho van confirmar ahir des del Partit Socialdemòcrata (PS) i des de Liberals d’Andorra (LdA) després d’una nova reunió tripartita.



En concret, el conseller socialdemòcrata Pere López va destacar que ja s’estant tancant els primers punts i que «si tot el que s’ha comentat avui [fent referència a la reunió d’ahir] es confirma, la setmana que ve podríem arribar a un preacord». Així mateix, el conseller liberal Jordi Gallardo va especificar que cada vegada «estem més a prop d’un possible consens» i que la setmana que ve «s’haurien de tancar els serrells que queden».

L’educació, entre els acords / López va puntualitzar que les quatre propostes que s’han fet dels del PS en les diferents reunions mantingudes a tres bandes s’han vist valorades finalment de forma «positiva». Aquestes són: «la política de joventut, la homogeneïtzació nacional de les escoles bressol, els espais naturals i la creació d’un registre de la propietat nacional. Sobre aquestes quatre propostes, hi ha una bona recepció», va afegir López.

Joves en risc / Tot i això, el conseller socialdemòcrata va matisar que potser el tema «més important» que es va tractar durant la reunió d’ahir va ser «la situació dels joves en risc d’exclusió, drogodependència o els joves exposats a actuacions perilloses». En aquest sentit, López va remarcar que és «important crear un cos nacional de persones que atenguin aquests joves en risc. I ha de quedar clar que el comú serà responsable dels espais joves però que les situacions conflictives a nivell sanitari, psicològic, etcètera, requereixen d’un personal específic i estar sota una política nacional». López va afegir que en relació a aquestes actuacions «s’ha mostrat una bona acollida per part dels cònsols».



Gallardo també va destacar que hi ha «predisposició» i que segurament s’arribarà a un acord «positiu» en relació a establir un «pla nacional de la joventut i una coordinació a nivell del Govern», però que caldrà determinar si les persones que ja treballen als comuns en l’àmbit de la joventut podran passar a formar part de l’administració general o com haurà de quedar la seva situació si es crea el cos nacional.



En relació a la gestió de les escoles bressol, Gallardo va matisar que des de Liberals d’Andorra estarien d’acord en fer un «pla pedagògic nacional», però que si finalment es fa el traspàs de poder a l’Executiu ,«s’haurà de fer un estudi econòmic que demostri l’estalvi que s’aconsegueix [amb el canvi de poder]».

SDP insisteix en la ‘reformeta’ / D’altra banda, el conseller de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Victor Naudi, va reiterar que s’està fent una «reformeta» i no una reforma de les competències, «perquè s’està seguint un fil conductor que està calcat sobre el que ja tenim ara, per tant, no es va en una reforma estructural». A més, va destacar que tal i com «avancen les qüestions [de les competències]», pot ser que els comuns «perdin algunes de les seves potestats, i s’hauria de respectar el principi d’autogovern dels comuns».