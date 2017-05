Notícia El conseller Sam et reclama Pere Moles pinta un enorme mural al pont de la Tosca per convidar el públic a la Biennal Land Art Retocs finals al mural que Pere Moles ha pintat a l’alçada del pont de la Tosca, ahir a la tarda. Autor/a: MARICEL BLANCH

Què passa si es fusiona l’icònic conseller imatge del Cafè el Conseller i el no menys icònic Oncle Sam que reclutava nord-americans per a la guerra? El resultat és el que podríem denominar com el conseller Sam, el tradicional conseller general, amb el bicorni, apuntant al públic amb un dit inquisidor que t’exigeix un consum cultural. «I want you for culture» («Et vull per a la cultura») clama desafiant el conseller Sam des d’una façana situada al costat del Pont de la Tosca.



L’autor del mural, que es va acabar ahir a la tarda, és Pere Moles, l’instigador i comissari de la Biennal Land Art, que ha enllesttit l’obra uns dies més tard que comencés l’esdeveniment. De fet, per poder pintar el conseller a l’estil Oncle Sam ha hagut de tancar un conveni a tres bandes entre la propietat de l’immoble, el Comú d’Escaldes-Engordany i el mateix Moles.



«Volem almenys que es mantingui durant els tres mesos de la Biennal», va comentar ahir l’autor. L’objectiu, però, és mantenir-lo indefinidament. «El Ministeri de Cultura també hi ha de dir la seva ja que depèn de la protecció de l’entorn. El pont de la Tosca està al costat, tot i que visualment no l’afecta. Però la propietat podria voler pintar l’edifici, i el comú també decideix», va aclarir Moles.



Reclam per a la cultura



La intenció de pintar aquesta obra de grans dimensions és la de convidar el públic a endinsar-se a la cultura i a descobrir les propostes de la Biennal Land Art. De fet, l’obra incita directament a visitar l’antiga Fàbrica de la Llana d’Escaldes-Engordany, condicionada especialment per a la cita amb l’art urbà i a la natura. La crida és clara: «I want you for culture», un missatge molt més amable que el que llença l’Oncle Sam: «I want you for U. S. Army» («Et vull per l’exèrcit dels Estats Units»). El conseller amenaça amb el dit, però no intimida: duu vestit i corbata i una insígnia de l’Andorra Land Art 2017 a la solapa de la jaqueta. Poc amenaçador.



Moles revela que es va inspirar en l’Oncle Sam «perquè feia 100 anys, i hem jugat amb la seva crida per anar a la guerra amb una crida a la cultura». Per utilitzar la imatge del conseller de la marca de cafè, l’autor ha demanat autorització a l’empresa.



De moment, el conseller Sam –la denominació no és l’oficial– presidirà la façana de la part alta de l’avinguda Carlemany, almenys durant els pròxims tres mesos. Moles i segur que més gent espera i desitja que es mantingui llargament la crida a la cultura, i més en una zona convertida en un pol d’atracció cultural on hi convergeixen el CAEE, el Museu Thyssen, la sala Artalroc i la Fàbrica de Llana.