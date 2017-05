Un jove detingut per amenaçar uns altres amb una navalla

La Policia va detenir el diumenge a la matinada un jove per portar una navalla. Els fets van tenir lloc a les 05.20 en un pàrquing pròxim al local d’oci nocturn Buda, segons va poder saber EL PERIÒDIC. Els agents van ser requerits perquè tres joves s’estaven barallant i, un d’ells, va amenaçar els altres amb una navalla, però no en va arribar a ferir cap. És per això que la Policia el va escorcollar i li va trobar una arma blanca amb una fulla de nou centímetres. En aquest context, la Policia va procedir a detenir-lo pels presumptes delictes de tinença i port d’armes.



D’altra banda, la Policia va efectuar la setmana passada una altra detenció relacionada amb un aparcament. En aquest cas, es tracta d’un resident de 28 anys que va forçar la barrera de l’aparcament del Fener per marxar sense pagar. De fet, el jove no va abonar el tiquet, llavors, va anar fins on està la barra de ferro per sortir, la va agafar amb les mans i la va pujar cap amunt. A conseqüència va trencar el sistema motor que eleva i baixa la barra. L’home va aconseguir el seu objectiu, marxar sense pagar, però no va evitar que fos detingut. Això va ser possible gràcies al sistema de videovigilància, ja que les càmeres de seguretat ho van gravar tot. Per això, la Policia va poder identificar l’individu i el seu vehicle, ja que els dispositius de seguretat també van enregistrar la matrícula. Això va possibilitar a la Policia que detingués l’home l’1 de maig a Escaldes-Engordany com a autor d’un delicte contra el patrimoni. En detall, els danys que va causar a la barra i al sistema motor superen els mil euros.

Uns germans es barallen en un bar / A més, la Policia també va intervenir en una baralla en la qual van participar dos germans, una dona resident de 34 anys i el seu germà petit amb residència temporal de 20 anys, com els autors d’un delicte de maltractament i lesió, segons el balanç de detencions setmanal de la Policia. Un restaurant d’Ordino va trucar els agents el dia 2 a l’una de la matinada perquè els detinguts acabaven de tenir una forta discussió amb el marit d’ella i el van agredir físicament. També van pegar una empleada de l’establiment.



A més, la Policia va arrestar dos residents, de 20 i 21 anys, per possessió d’estupefaents a Sant Julià. Els interessats van ser controlats per una cigarreta de marihuana. Per això, els van escorcollar i els van trobar, a més, un gram de cocaïna, un 1,2 d’haixix i 7,7 de marihuana.