Notícia El ‘Murmuri’ d’Eve Ariza ja s’escolta a Venècia L’obrà estarà exposada al Palazzo Ca’ Cappello Memmo entre el 13 de maig i el 26 de novembre. La instal·lació d’Ariza, que conté més de 9.500 peces de ceràmica. Autor/a: SFGA

El muntatge de la instal·lació artística Murmuri, d’Eve Ariza, ja està enllestit per a la inauguració del Pavelló d’Andorra a la Biennal d’Art de Venècia, prevista per aquest dijous, dia 11. Un equip liderat per l’artista ha treballat durant dues setmanes per col·locar, una a una, a l’espai del Pavelló d’Andorra, les més de 9.500 peces de ceràmica que formen Murmuri, una reflexió sobre els moviments de poblacions humanes, presents i futures, i la seva influència sobre les estructures socials i el medi ambient.



L’obrà estarà exposada al Palazzo Ca’ Cappello Memmo, el Pavelló d’Andorra a la 57a Biennal d’Art de Venècia, ubicat a les dependències de l’Institut de Santa Maria Della Pietà, entre el 13 de maig i el 26 de novembre.