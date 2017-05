El MoraBanc es juga disputar els play-off sense Burjanadze

Dues realitats ben diferenciades es troben avui a Sevilla. El BC MoraBanc Andorra amb la motivació de saber que guanyant serà equip de play-off. El Reial Betis Energía Plus, per contra, sent coneixedor que una derrota el condemna al descens. Les necessitats són diferents però tots dos tenen en ment la victòria en la penúltima jornada de la fase regular. El matx es juga a les 20.30 hores al Palau d’Esports de San Pablo.



La destacada victòria de diumenge sobre el València Basket deixen els play-off a tocar. L’entrenador del MoraBanc, Joan Peñarroya, assegura que aquest és un matx que «ens motiva molt a tots. El premi per aconseguir la victòria és molt gran i només amb aquesta idea afrontem aquest desplaçament». El Betis es troba penúltim i en posició de descens, després d’una segona volta desastrosa, on només ha estat capaç de guanyar un partit. Al darrer matx de la primera volta visitava Andorra amb opcions, tot i remotes, de classificar-se a la Copa del Rei, plaça que finalment va ser pels andorrans. Des de llavors que no aixequen cap i ni la destitució a la banqueta de Zan Tabak, amb l’arribada d’Alejandro Martínez, ha servit com a revulsiu.



La situació dels andalusos és francament difícil amb la mala dinàmica que porten arrossegant. «Jugar per no baixar és molt complicat en la gestió de les emocions, controlar-les amb el teu joc, però el que sí que estic convençut és que quan jugues aquests partits el que sí que fas és que ho dones tot, no et deixes res al vestidor. Segur faran un partit agressiu, de brega i intensitat», assenyala Peñarroya, recordant que ell sap el que és competir en les dues condicions: «Jo que he jugat per les dues coses se que és molt més engoixant jugar amb la situació d’ells que no pas amb la nostra, tot i que tots dos tenim grans objectius». Als andalusos, amb la motivació que tindran davant la seva afició, «dependrà molt de nosaltres que els surtin millor o pitjor les coses», pel que «esperem estar a l’alçada de la seva energia que segur que tindran».

Baixa de Burjanadze / L’enfrontament davant el València ja se’l va perdre i com a mínim també ho farà en els dos pròxims. Beqa Burjanadze no podrà jugar contra l’equip que el va portar a Espanya. Segueix tenint dolors al genoll i se li canvia el tractament per tal de revertir la situació. En el darrer mes s’ha perdut un bon número d’entrenaments a causa de les molèsties i en els últims partits va jugar amb molèsties. Contra el València ja no va entrar a la rotació. El tractament que ara se li aplica suposa repòs i significa que no jugarà més aquesta fase regular. De cara als play-off, si s’obté la classificació, s’espera que pugui estar disponible, tot i que al club són prudents. Qui ho té complicat per retornar a les pistes aquesta temporada és Nacho Martín. «Està encara lluny que ens poguem plantejar que ens pugui ajudar», afirma Peñarroya.

Shermadini, centrat / La plantilla només es fixa en el partit de Sevilla i no en el resultat que es pugui produir a Bilbao, que podria deixar ja sentenciada la vuitena plaça en cas de victòria del Baskònia. «Ens hem de centrar en el nostre partit», assegura Giorgi Shermadini, remarcant que «tenim una gran oportunitat d’anar als play-off i l’hem d’aprofitar. Hem de pensar en la manera que juguem, no només per aquest partit, sinó també pel que ens queda de lliga i els play-off». El georgià no es refia de la situació del Betis: «Tot i que tinguin problemes i necessitin molt la victòria, cal remarcar que tenen grans jugadors. No serà fàcil el partit perquè esperem un pavelló ple davant un equip que necessita molt guanyar».



El Betis busca el miracle / Guanyant els dos partits que queden fins i tot podria significar el descens del Betis a la LEB Or. Es troba a una victòria del tercer per la cua, el Tecnyconta Saragossa. Estaran atents del que facin avui els aragonesos a la pista de l’ICL Manresa. Per tant, en aquests dos partits que queden «pot ser que guanyant no ens serveixi de res», assegura Martínez, tècnic del Betis, que en els quatre partits que porta a la banqueta no ha pogut imposar-se en cap. Tot i així «segueixo tenint il·lusió. Si no, no hagués vingut. El calendari era complicat i la dificultat important. Els jugadors van donar un pas endavant, però no va ser suficient per guanyar aquests partits».



A Sevilla saben que la permanència a la Lliga Endesa és difícil, però «el vestidor encara creu en el miracle. Les cares que veig als entrenaments són les de gent que creu que és possible aconseguir-ho. Juguem a casa, és la penúltima bala i l’equip intentarà aprofitar-la, sortirem al cent per cent. No dubto de ningú». Martínez se centra en el matx contra el MoraBanc i no en el que succeeixi a la capital del Bages: «No podem pensar en el què passarà en altres partits, sinó treballar en el què podem controlar i a veure si després el que passa ens afavoreix». Tampoc no creu que el conjunt català, ja descendit, surti a la pista de qualsevol manera, ja que «hi ha condicionants en aquest partit, com la retirada de Montàñez i que és l’últim partit de la temporada de l’ICL Manresa a casa. Coneixent a Ibon Navarro, estic segur que voldran acomiadar-se bé i el públic els ajudarà. Crec que el Saragossa no ho tindrà fàcil» per guanyar.

A Bilbao ho veuen molt complicat



Al RETAbet Bilbao són conscients que ho tenen realment complicat per classificar-se per als play-off. No només pel calendari que tenen, sinó per l’obligació de no fallar en els dos partits que resten i esperar que el MoraBanc els perdi. Avui reben a Miribilla al Baskònia en el derbi basc. Àlex Mumbrú, que diumenge contra l’Iberostar Tenerife es va convertir en el 7è jugador amb més partits a l’ACB, amb 641, igualat amb Carlos Jiménez, mira cap a Sevilla. «El Betis es juga molt, el descens, i els equips que es juguen baixar a vegades són més perillosos que els que s’estan jugant els play-off. Però centrar-nos en això ens despistaria del nostre objectiu perquè si guanya el Betis i nosaltres no ho fem seria el mateix. Així que hem de centrar-nos en nosaltres, que és guanyar i després veure que passa», exposa l’aler català, assegurant que «lluitarem fins a l’últim segon» per intentar entrar als play-off. Del seu partit, el Baskònia «es juga ser cap de sèrie, i més després de la derrota davant l’Unicaja. És un matx important per a ells i igualment per a nosaltres. Veurem si podem fer un bon partit, donar el do de pit i intentar guanyar-lo».