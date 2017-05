Lescano, tercer amb el Kajsa III a la PalmaVela

Segueix abonat al podi. Marcel Lescano, canviant de vaixell, continua amb la ratxa iniciada des de començament de temporada, acabant entre els tres primeres en totes les proves on ha participat. La PalmaVela no va ser cap execpció, finalitzant a la tercera plaça de la classe ORC 0 A.



En aquesta ocasió el regatista andorrà competia a bord del Kajsa III, un DK 46 del suís Rolf Auf Der Maur, embarcació amb la que participarà a la Giraglia Rolex Cup del 9 al 17 de juny. A Palma de Mallorca els participants es van trobar els dos primers dies de competició amb el vent sent protagonista, però en el tercer va baixar, fet que va provocar que les tripulacions haguessin de fer mans i mànigues per intentar agafar velocitat. Els tres primers classificats van acabar entre els tres primers a les cinc proves que van disputar-se. El Kajsa III va concloure tercer amb 11 punts, sent tercer a les quatre primeres curses i segon a la cinquena. El guanyador de la categoria va ser l’Audax Energía amb cinc, seguit pel Phonemovil amb 6.



Lescano, que feia de trimmer de major, indicava que competir de nou amb el Kajsa III, amb el que ja va fer-ho l’any passat en alguna ocasió, «ha estat una molt bona experiència, amb gent que no coneixia, però des del primer entrenament ens vam adaptar molt ràpid i hem pogut fer bones regates». Els resultats que està obtenint aquesta temporada el fa «estar molt satisfet de com està anant tot, perquè encara no m’he baixat del podi».