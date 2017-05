SDP acusa el Govern de mentir sobre la ubicació d’Andorra Telecom

La construcció de l’edifici The Cloud i totes les incògnites que se’n desprenen està provocant malestar als partits de l’oposició. Tant els socialdemòcrates, com els progressistes i els liberals tenen dubtes sobre la viabilitat del projecte i els canvis pressupostaris de l’obra. Des de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), a més, s’acusa el Govern de «no dir tota la veritat» sobre el canvi d’ubicació de les oficines d’Andorra Telecom a conseqüència de l’inici de les obres del The Cloud.



Concretament, el conseller general Víctor Naudi va explicar ahir, acompanyat del president d’SDP, Jaume Bartumeu, que la informació que se li ha facilitat des del Govern no concorda amb la que va donar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, en una sessió parlamentària que va tenir lloc el passat mes de desembre. Segons el progressista, la documentació aportada reflecteix que el procés que es va seguir per trobar un local adient va ser més curt del que en un inici va declarar el ministre. Un fet, va opinar, que «pot conduir a pensar que el que es volia realment era contractar aquesta determinada societat» per «interessos polítics».



El més preocupant de l’anàlisi que han realitzat des d’SDP de la informació aportada és, tal com va destacar Naudi, que el lloguer del local on actualment estan les oficines d’Andorra Telecom és va començar a pagar gairebé un any abans del que va dir Torres al Consell General. Concretament, el responsable d’Ordenament Territorial va indicar que l’arrendament va començar el novembre del 2016 però els documents demostren que es paga des del desembre del 2015. A més, va informar que el contracte finalitza el desembre del 2018, una data massa pròxima tenint en compte la situació en què es troba la construcció de l’edifici. També va detallar el cost mensual del lloguer que ascendeix aproximadament a 8.500 euros.



Tot plegat, demostra, a parer dels progressistes, «precipitació en la construcció d’un edifici tan costós en comptes de destinar els diners a una millora del servei dels ciutadans». «Aquest edifici no és apropiat amb la situació financera de l’Estat. És una necessitat que no s’escau», va sentenciar.



Una opinió que comparteix la consellera del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, que remarca que «la xifra del cost total va pujar i no sabem ni perquè». «Ha passat de 30 milions, a 35 i fins a 40», va recordar. La falta d’informació i la «indefinició», «ens preocupa i ens deixa molt intranquils de cara a pensar que és una bona inversió». Al final, va lamentar, «sembla que serà un centre comercial com qualsevol altre però amb una inversió molt més important». Gili també va coincidir amb Naudi a lamentar el mal servei de la companyia i a apuntar que «aquesta hauria de ser la prioritat».



La consellera socialdemòcrata va concloure que «no és una època bona com per fer una inversió d’aquestes característiques amb aquesta poca planificació, però això ja és una marca de la casa de DA». I va avisar que el grup no descarta fer algun tipus d’acció per aclarir la viabilitat del projecte.



Per la seva banda, des del grup liberal van insistir ahir en demanar informació sobre la nova infraestructura. Després que el director d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, digués ahir a Ràdio Nacional que hi ha una dotzena d’empreses interessades en el The Cloud, el conseller liberal Carles Naudi va fer una demanda d’informació per conèixer el llistat de les empreses que «potencialment poden estar instal·lades a l’edifici The Cloud» així com la còpia del contracte o mandat que s’ha fet amb l’empresa especialitzada que ha contactat amb aquestes empreses.

Els pagaments d’Andorra Turisme / D’altra banda, Carles Naudi continua amb l’escrutini dels pagaments realitzats per Andorra Turisme al llarg dels anys 2015 i 2016. En aquest sentit, demana al Govern que li faci arribar tots els conceptes que s’han pagat a diverses empreses tant nacionals com internacionals que en molts casos i sumant tots els pagaments arriben a cobrar més de 100.000 euros, xifra per la qual caldria que la signatura fos mancomunada per part d’Andorra Turisme.



El parlamentari també s’interessa pels pagaments que Andorra Turisme ha efectuat al SAAS durant els estius dels darrers anys i que «possiblement estan relacionats amb la cobertura mèdica d’espectacles», va anotar. H