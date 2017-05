Notícia Sergi Pallerola, nou director general de l’àrea de Negoci de Vall Banc En els últims mesos, l’entitat ha incrementat més d’un 20% la plantilla El nou director general de l’àrea de Negoci de Vall Banc, Sergi Pallerola. Autor/a: VALL BANC

Vall Banc segueix reforçant el seu capital humà amb la incorporació de Sergi Pallerola com a director general de l’àrea de Negoci, segons va informar ahir l’entitat. Entre les seves funcions destaquen el lideratge en el procés de canvi i la implementació del pla de creixement del banc.



Servei al client, compromís i ètica en la gestió han estat tres dels pilars forts d’entesa entre el nou membre directiu i Vall Banc. Aquests tres factors seran essencials per continuar reforçant la construcció de l’entitat, que té com a objectiu esdevenir un referent de qualitat. Pallerola valora aquesta nova etapa com «un repte apassionant que assumeixo amb il·lusió». I destaca que la incorporació suposa «assumir el càrrec directiu amb l’objectiu de pilotar un ambiciós pla de creixement per a l’entitat els propers anys». Aquesta incorporació s’alinea a l’estratègia de creixement de l’entitat que en els últims mesos ha incrementat la plantilla més d’un 20% en diverses àrees.



Sergi Pallerola és diplomat en empresarials per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), i màster en anàlisi internacional de mercats financers per l’Institut d’Estudis Financers (IEF). El directiu acumula, a més, una àmplia trajectòria professional en què ha ocupat diverses posicions i responsabilitats en el sector financer; i ocupava, en l’actualitat, un dels màxims càrrecs directius a Andbank.