Encamp fa una regressió als anys 60

Aquest cap de setmana tindrà lloc a Encamp la trobada de vehicles antics Weekend dels 60, al qual es preveu la participació de més de 60 cotxes retros procedents d’Espanya, Andorra i França, segons informa l’agència ANA. Els actes començaran dissabte amb la concentració i exposició dels vehicles, i al migdia tindrà lloc la rua que passarà per Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i tornarà al Prat Gran d’Encamp. A la tarda, continuarà el tour d’aquestes peces de museu per les carreteres de la Massana, Ordino i Canillo i per acabar el dia, a la nit, s’ha previst un sopar temàtic ambientat en la pel·lícula de Grease. Diumenge els amants d’aquests automòbils podran tornar a veure’ls a l’exposició, s’ha organitzat una gimcana d’habilitat de conducció i es farà una nova rua cap a les parròquies centrals.



La trobada de vehicles antics Weekend dels 60 tindrà lloc aquest cap de setmana amb Encamp com a principal punt de trobada. Són dues jornades que organitza l’Associació Andorrana de Vehicles Antics (AAVA), amb la col·laboració del comú d’Encamp, Andorra Turisme, Tabandor i el Museu de la Moto de Canillo. El president de l’AAVA, Lluís de Juan, calcula que es reuniran més de seixanta clàssics arribats d’Espanya, de França i també d’Andorra en un cap de setmana que considera «entranyable i lúdic, obert al públic de totes les edats, que faran vida a Encamp durant els dos dies».



El tret de sortida del Weekend dels 60 serà dissabte amb la concentració i exposició dels vehicles a partir de dos quarts de deu del matí. Al migdia els conductors sortiran agrupats en una rua que passarà per Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, per tornar al Prat Gran d’Encamp. Allà els estarà esperant el Cor Rock d’Encamp, que actuarà per a tots els assistents. En finalitzar el concert, es farà un dinar de germanor.



Dissabte a la tarda tindrà lloc una altra rua, que en aquesta ocasió es desplaçarà cap a la Massana, Ordino, i Canillo a través del Coll d’Ordino, vila on visitaran el Museu de la Moto. En finalitzar la visita, el centre neuràlgic es traslladarà al carrer dels Veedors d’Escaldes, on s’estacionaran els vehicles.

La jornada finalitzarà a les 21.30 hores al Complex d’Encamp amb el sopar temàtic, que en aquesta edició estarà ambientat en la pel·lícula Grease. En acabar el sopar, on els assistents hauran d’anar disfressats amb la temàtica de la vetllada, la festa continuarà amb un lliurament d’uns premis d’allò més curiosos, com ara al conductor més jove i més vell, cotxe més elegant o els clubs amb els cotxes més admirats i per rematar el dia, ball de disfresses acompanyada per una discomòbil.

Diumenge es reprendrà l’exhibició dels vehicles per al públic que hi vulgui acostar-se i es farà una gimcana d’habilitat de conducció, al mateix Prat Gran. Al migdia es tornarà a fer una rua en direcció a Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, per tornar cap al Prat Gran d’Encamp on es realitzarà un altre dinar de germanor, moment en què es donarà el punt final a aquests dos dies d’homenatge als vehicles clàssics.