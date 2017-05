Sàmper creu que els punts de la CASS estan desactualitzats

El representant dels pensionistes al consell d’administració de la CASS, Lluís Sàmper, va destacar ahir en declaracions a EL PERIÒDIC que caldria actualitzar el valor dels punts de cotització.

Sàmper considera que el valor no «s’adequa als temps actuals, perquè vivim més anys i això també comporta que la jubilació s’hagi de donar per més temps. Per tant, s’hauria de fer un estudi i mirar de variar el valor dels punts de cotització tenint en compte l’esperança de vida». A més, el representant proposa que l’actualització dels punts sigui progressiva i que es faci una revisió «cada cert temps».



D’altra banda, Sàmper va matisar que actualment Andorra destina «un 6% del seu PIB a la branca de pensions, quan Espanya i França en destinen el 13%». En aquest sentit, el representant va destacar que caldria revisar també aquests fets, «ja que tant es diu que ens volem assimilar als països propers. I és que si no es canvien els percentatges no podem pretendre tenir pensions equiparades amb els països veïns, doncs les seves són de 1.000 euros de mitjana i les nostres de 600».

Estudis més acurats / Per tot, Sàmper va matisar que «dona suport a les recomanacions del raonador del ciutadà sobre fer un estudi més acurat de les ajudes i pensions en funció de la situació de vida dels ciutadans, perquè em consta que hi ha gent gran que ho passa malament i que no pot viure amb la pensió que té». Tanmateix, Sàmper va recordar que en un dels darrers estudis del CRES (Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans) es va notificar que «només un 10% de les persones grans del país poden fer front a la seva jubilació sense necessitat de rebre pensions, la resta ha de sobreviure amb les jubilacions que es proporcionen, i això genera una despesa molt important».

A més, Sàmper va remarcar que només el 15% de les pensions del Principat «superen els 1.000 euros», i aquest fet «no s’equipara al nivell de vida actual».

Jubilacions futures / D’altra banda, el representant al consell de la CASS va destacar que la incertesa recau «més en les jubilacions del s.XXI que en les actuals, ja que les d’ara més o menys estan assegurades, però les dels joves, que hauran de rebre una pensió d’aquí a 40 anys, no estan tant clares».

Intercanvi d’informació / Tanmateix, el representant va matisar que caldria que Andorra compartís «més informació amb els països veïns, perquè actualment uns i altres no saben si una persona està cobrant més d’una pensió. I això s’hauria d’estudiar per poder conèixer la situació personal dels ciutadans i que aquests rebessin en funció del seu nivell de vida i guanys».

Pensions privades / Sàmper també va destacar que la «tendència, i així ho mostren les noves legislacions, és anar cada cop més cap a un model de pensions privades, doncs les empreses podran tenir fons de capitalització amb el propòsit de cobrir acomiadaments, complements de vellesa, etcètera. Tot i que això encara no és una realitat».

Les dones reben menys / El representant també va lamentar el fet que les dones (en general) rebin «menys diners [en concepte de pensions de jubilació] que els homes. Aquest fet es deu a dos factors: que els salaris de les dones soles ser més baixos i que les treballadores agafen la baixa maternal quan tenen un fill i en ocasions també es queden més temps a casa sense cotitzar per cuidar als infants».



Sàmper considera que aquest desnivell entre homes i dones és «injust» i que caldria revisar les casuístiques «perquè les dones tinguessin garantida un mínim de cotització sense que cuidar dels fills anés en detriment d’elles».