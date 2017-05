Notícia L’acord per les escoles bressol satisfà als comuns Els informes vinculants és l’escull en la qüestió de la cessió dels terrenys Marín i Mandicó en la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols, ahir. Autor/a: ANA / M.F.

Els comuns es mostren optimistes i satisfets amb l’acord de les escoles bressols, que asseguren que està pràcticament tancat. Els comuns, el Govern i representants dels grups polítics es van reunir abans d’ahir per debatre la qüestió de les competències i el tema sobre la gestió de les escoles bressol és un dels punts més controvertits. No obstant això, sembla que hi hauria un principi d’acord entre les parts. Segons va explicar la cònsol escaldenca, Trini Marín, la fórmula seria que els comuns gestionin aquests centres educatius i hi hagi un pla nacional educatiu. «Hem arribat a un acord, jo penso que positiu», va destacar ahir Marín, després de la reunió de cònsols. A més, va exposar que sempre ha defensat «que les competències de les escoles bressol ha de ser de proximitat i, si hi ha un pla estratègic nacional, està molt bé, està molt regulat». Malgrat això, va ressaltar la cònsol que, de moment, no hi ha acord tancat, però esperen segellar-lo aviat.



L’altre escull que ha centrat el debat en les darreres reunions tripartides és el de la cessió de terrenys. En aquest sentit, Josep Mandicó, cònsol de Canillo, va destacar que tothom està d’acord en el fet que «la cessió ha de ser gratuïta», però que la «discrepància» rau en si els informes que fan els comuns han de ser vinculants o no. En aquest sentit, va ressaltar que s’estan escoltant diverses propostes i tampoc creu que es tardi massa a arribar a un acord. «Hi ha una part que estem d’acord i ara el que ens hem de posar d’acord és en el tema dels informes vinculants», va matissar Mandicó. Així mateix, va considerar que estan en una fase molt avançada i, per tant, no considera que s’hagin «d’encallar massa en aquests punts».



Plec de bases de l’ADN caní / Tant Marín com Mandicó van realitzar aquestes declaracions després de la reunió de cònsols que va tenir lloc al Comú d’Escaldes-Engordany. Entre els temes que es van tractar és troba la nova normativa que es vol aprovar per determinar l’ADN dels gossos a través dels seus excrements. Amb això es vol sancionar a les persones que no recullin les defecacions que els seus animals de companyia fan al carrer. Marín va destacar que fins ara els tècnics dels diversos comuns s’han reunit per valorar com pot ser la normativa i facultaran a Escaldes-Engordany perquè redacti el plec de bases, que serà comú a totes les parròquies. Així doncs, l’administració escaldenca està a l’espera que les altres corporacions locals la facultin per iniciar la redacció del plec de bases per convocar el concurs per adjudicar l’empresa que realitzaria els anàlisis de gossos. De moment, Marín no va donar més detalls sobre com podria ser aquest reglament, però va avançar que ja està força avançat perquè l’han treballat els tècnics. Per això, Marín espera que a finals d’any s’adjudiqui el projecte i, per tant, es comenci a implementar la normativa. Entre les qüestions que hi ha sobre la taula es troba la possibilitat que durant un període de temps se subvencioni els tests d’ADN que es realitzin als gossos, així com la quantia de les sancions.



Un altra de les qüestions en les quals estan treballant els comuns és la implementació de la bicicleta elèctrica, que també preveuen que pugui portar a terme aquest mateix any. Marín va indicar que ahir els comuns van manifestar que estaven d’acord amb els punts on es vol instal·lar el sistema en cada una de les parròquies i que es preveu que el mes que ve es comenci a treballar amb l’edicte pel plec de bases.



En la reunió dels comuns també hi va intervenir el secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal, per parlar sobre la futura llei en aquest àmbit. La cònsol escaldenca va explicar que es va referir a les qüestions que afecten els comuns. En aquest cas es tractaria que quan un comú contracta un monitor de lleure o esport haurà de tenir la corresponent titulació. Així mateix, una altra dels temes és el que fa referència a l’organització de competicions esportives que facin conjuntament comuns i governs. En aquest cas, s’haurà d’analitzar les aportacions, per exemple, que fan de personal cada una de les administracions.



Canvis de votació en el Comitè transfronterer



- Un altre dels punts que es va abordar ahir en la reunió de cònsols és una modificació en l’estatus de la Comunitat del Treball dels Pirineus (CTP). En concret, en el que fa referència en el sistema de votació. Fins ara, França tenia quatre delegats, Espanya uns altres quatre i Andorra un. Com que el país veí del nord va decidir reduir les seves regions amb la finalitat de disminuir la despesa, això va comportar que passes a tenir dos delegats. En aquest context, quan es feia una votació per assolir un acord en el si d’aquest comitè quedava descompensat, perquè Espanya tenia majoria. A partir d’ara, però, s’ha decidit canviar el model de votació i, perquè s’aprovi una proposta haurà de tenir el suport de cinc delegats.