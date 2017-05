Els recorreguts dels autobusos trontollen

Els autobusos del Principat estan obligats a fer parada a l’Estació Nacional, així es va establir quan es va presentar la nova infraestructura. Aquest fet, però, ha provocat que algunes de les empreses que operen al país hagin de pensar en reestructurar els seus recorreguts per seguir complint amb els serveis que ofereixen.



És el cas de la companyia Hipano Andorrana, que ha hagut de començar a fer proves sobre la ruta que segueix la línia La Seu d’Urgell-Andorra perquè «fent parada a l’Estació Nacional no podem complir amb la freqüència de temps que fins ara estàvem oferint», així ho va destacar ahir la directora de la companyia, Pili Buscall.



Buscall també va destacar que la prioritat és mantenir «els horaris i que pugui sortir un autobús d’Andorra a la Seu i a l’inrevés cada hora». Per aquest motiu, «segurament es variarà el recorregut, per poder donar servei mantenint la sortida i arribada en una hora». En aquest sentit, Buscall va matisar que ja s’ha començat a fer proves amb les rutes per «valorar quines parades s’hauran de canviar», matisant també que es tindrà en consideració l’opinió dels usuaris per finalment establir un o altre recorregut.



Al llarg d’aquesta setmana, les següents parades d’Escaldes a La Margineda (de la companyia Hispano Andorrana) queden anul·lades: Caldea, Prat del Roure, Monsa, Ambaixada Espanyola, Plaça Guillemó, Roureda de Sansa, Rotonda, Font de la Call, Stella, Gil Torres, Les Prades, El Cedre, Mossen Lluís Pujol, Santa Coloma i Santa Coloma Poble. D’aquesta manera, queda com a única sortida dels autobusos d’aquesta línia l’Estació Nacional d’Autobusos, i les parades de La Margineda fins la duana d’Andorra continuen estant operatives.



Segurament, durant la setmana que ve es provarà un altre itinerari per després poder-ne escollir un definitiu. Però segons va destacar Buscall, «s’anirà informant en tot moment a la ciutadania dels canvis a través de les xarxes socials de la companyia, la pàgina web i les trucades rebudes per telèfon».



La directora també va destacar que des de la companyia s’han posat en contacte amb el Govern per mirar de posar solució a aquesta desavinença de parades, «però en poques paraules, ens van dir que ens hem d’adaptar a la nova normativa i que no poden fer-hi res».



Finalment, Buscall va remarcar que el canvi de recorregut «afectarà a alguns usuaris», però que el 90% dels ciutadans que recullen amb els autobusos se situen en parades d’Andorra la Vella. Per tant, «malgrat que hem de garantir que el servei arribi a tots, la major part dels nostres usuaris podran seguir fent la mateixa ruta que fins ara».



Altres companyies / En relació a les altres companyies d’autobusos del Principat que operen a l’Estació Nacional, l’única que també es veu afectada és la Cooperativa Interurbana. I és que segons va detallar ahir el seu president, Gabriel Dallerès, «a nosaltres ens afecta a nivell internacional (amb la línia Andorra-Portugal ) i a nivell nacional (amb les línies internes d’Andorra), ja que aquestes darreres també han de fer parada a l’estació».

En aquest sentit, Dallerès va matisar que pel que fa a la línia internacional l’afectació és menor, «perquè en ser un trajecte llarg ja no importa tant que es trigui una mica més en fer el recorregut un cop s’arriba a Andorra, ja que només suposa uns minuts més fer una parada final a l’Estació Nacional i en el conjunt del viatge no es nota massa».



Tot i això, les línies internes «sí tindran més afectació, però aquest és un fet que estem estudiant amb el Govern, per veure quins seran els costos de fer aquesta parada a nivell de recorreguts i econòmics». En tot cas, Dallerès va assegurar que es buscarà «un equilibri entre els costos i els serveis per mirar com s’han de sufragar les despeses i procurar que els usuaris puguin seguir agafant els autobusos amb les mínimes pertorbacions possibles».



Les altres companyies van destacar que el canvi no els suposa una afectació notable, ja que l’únic que implica és que els autobús surtin i arribin a l’Estació Nacional en lloc de a l’antiga estació, que està a pocs metres de la infraestructura actual.