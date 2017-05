La Seu d’Urgell demana rebaixar l’IVA dels serveis funeraris

El ple de la Seu d’Urgell va aprovar abans d’ahir una moció presentada pel Partit Demòcrata Català (PDeCAT) per demanar a l’Estat espanyol que redueixi l’IVA dels serveis funeraris, segons recull ràdio Seu. El text, que sol·licita que el tipus impositiu passi del 21% al 10%, va rebre el suport de Compromís i ERC, mentre que la CUP es va abstenir.



La tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones i presidenta comarcal del PDeCAT, Anna Vives, va justificar la petició tenint en compte que es tracta d’un «servei bàsic» i que la iniciativa «contribuiria a alleugerir la pressió que implica per a les famílies assumir el cost dels serveis funeraris en una situació tan dolorosa com és la pèrdua d’un ésser estimat». Vives va recordar que amb la modificació de l’impost el 2012, els serveis funeraris van passar d’un tipus reduït del 8% al 21% de l’IVA, essent el més car del conjunt de la Unió Europea. Itàlia, Portugal, Holanda, Suècia o el Regne Unit deixen exempts d’IVA els serveis funeraris i Bèlgica o Grècia tenen un tipus simbòlic.



La moció estableix el trasllat immediat de l’acord al Govern espanyol, així com a les entitats municipalistes del país, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). El regidor de Compromís X La Seu Òscar Ordeig i creu que els costos actuals són massa alts, «i s’agreugen en situacions on no hi ha competència».



Berta Vidal, d’ERC, va votar a favor de la proposta i va animar el consistori a «anar més lluny» en l’alleujament dels costos funeraris per a les famílies amb dificultats. Finalment, el regidor de la CUP Pau Lozano es va abstenir tot lamentant el preu excessiu dels serveis funeraris, «no només per l’IVA, sinó també perquè les empreses del sector no garanteixen preus populars per a la gent que ho vulgui».



La moció local es basa en la Proposició no de Llei presentada pel PDeCAT al Congrés dels Diputats per aconseguir aquesta reducció de l’IVA. La mesura estaria contemplada per la directiva comunitària sobre aquest tribut.



Aprovades les bases per les beques de Ciutat d’Urgell / El consistori va aprovar les bases per les beques d’investigació històrica Ciutat d’Urgell. La nova línia d’ajuts busca potenciar aquest tipus d’estudis i donar resposta a l’interès actual envers la història local de l’Alt Urgell. Les beques, l’import de les quals s’assignarà aviat, seran biennals i a títol individual. Cal destacar que la subvenció la decidirà el consistori urgellenc, juntament amb l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (IECAU).