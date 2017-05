Amenaça dels quatre clubs d’Eurolliga de deixar l’ACB

Reunió de treball calenta la que es va viure ahir a Barcelona entre els clubs de la Lliga Endesa. Els quatre que participen a l’Eurolliga van abandonar-la per no estar d’acord en augmentar o mantenir el nombre d’equips actuals a la competició, davant un calendari atapeït que se’ls presenta la pròxima temporada.



La trobada s’iniciava amb l’FC Barcelona, mitjançant el seu director de relacions institucionals Albert Soler, anunciant a la resta que abandonaven la reunió per explorar noves fórmules, com la creació d’una lliga privada. Reial Madrid, Baskònia i Unicaja, també van mostrar la mateixa intenció i els representants de les quatre entitats van sortir de la sala. La resta de clubs, un total de 13, i els mateixos membres de l’ACB es quedaven perplexes per la situació, però van continuar amb la reunió, que va durar vuit hores. Van aprofitar al temps per extreure idees productives per als seus interessos.



Els quatre d’Eurolliga aspiren a comptar amb un calendari més propici per a ells, per reduir els nombre de partits tenint en compte que a més es produiran aturades a les competicions per compromisos de seleccions. També volen un tros més gran del pastís en el repartiment d’ingressos, ja que consideren que bona part d’aquests es produeixen gràcies a la seva presència. Fa temps que manifesten la intenció de reduir el nombre de clubs a la Lliga Endesa, a 16 o fins i tot a 14, però la resta de clubs hi estan en contra. Per aquest motiu amenacen en crear una lliga d’àmbit privat. «De moment no han presentat cap proposta. El model actual està en qüestió i s’ha d’arribar a un acord», exposa el president del BC MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs.



Entre els que es van quedar «vam poder presentar propostes i debatre-les. La majoria volem 18 equips, però intentant jugar menys partits, com reduir els play-off, que els primers superin directament una ronda i d’altres juguin una prèvia. Tots tenim clar en encabir les necessitats de tothom, buscant formats que puguin tenir consens», assenyala Aixàs, que no s’imagina una competició sense els quatre grans: «No concebo una lliga sense aquests equips, que són quatre actius importantíssims de la competició. Vull que hi siguin, però hem de caber-hi tots renunciant a alguna cosa». El 23 de maig se celebrarà l’assemblea general extraordinària on es presentaran sistemes de competició amb un ampli consens per tal d’aprovar-los.



Els clubs que participaven a la reunió van ratificar la interposició del recurs davant l’Audiència Nacional contra la resolució de la Comissió Nacional de Mercats i la Competència, amb la sol·licitud de mesures cautelars per suspendre la seva execució respecte al cànon d’ingrés a la Lliga Endesa. També reactivar les negociacions amb el Consell Superior d’Esports i la Federació Espanyola de Bàsquet per tal de trobar solucions respecte al model d’ascensos i descensos i la configuració de la competició professional. Els clubs també van acordar mantenir un repartiment econòmic solidari en la mateixa línea que la temporada pasada.