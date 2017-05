Màgia, clàssics, dansa i un contacontes per a la desena temporada de teatre de l'ENA

L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) durà a terme des del pròxim 21 de maig fins a finals d’octubre una nova temporada de teatre que estarà formada per cinc espectacles que donaran forma a la desena temporada de teatre.



Sota la direcció artística Mònica Vega, Alfons Casal i Joan Hernández, la plataforma que es dedica a potenciar les arts escèniques al Principat tirarà de nous formats com ara la màgia, els clàssics, la dansa i la pedagogia teatral, gairebé totes elles de producció pròpia, i que s’afegiran a Històries del forat del pany que es va representar a principis del març passat com un aperitiu als espectacles que impulsen conjuntament el Govern, el Comú de la Massana i la Fundació Crèdit Andorrà amb la col·laboració del Comú de Sant Julià de Lòria.

Un cartell «esplèndid» / La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va qualificar ahir d’«esplèndid» el cartell de la temporada i va ressaltar la «clara voluntat» de l’ENA de representar les obres a totes les parròquies i de poder exportar-les a l’estranger. En aquest sentit, Gelabert va explicar que durant la temporada 2016 algunes de les vuit obres que van formar el cartell s’han representat en diferents ciutats espanyoles, i fins i tot a Montevideo (Uruguai) que van arribar a ser vistos per 5.742 espectadors, tant del Principat com de l’estranger.



La temporada 2017 de l’ENA arrencarà oficialment d’aquí a un parell de setmanes amb la representació de l’espectacle familiar Mare, vull ser mag, que combina el teatre amb la màgia i que es podrà veure el pròxim 21 de maig a la sala de les Fontetes de la Massana i el 28 a l’Auditori Claror de Sant Julià de Lòria.



Al juny, els dies 3 i 4 a les Fontetes, a més del 16 de setembre a l’Auditori Claror, es representarà Quins clàssics!, un espectacle al qual es versionarà breus de grans clàssics de la literatura universal. L’obra va adreçada al públic juvenil i adult.



El 20 de juny i 17 de setembre, es portarà a terme l’obra Escenificant adreçada a tots els públics. Es tracta d’un espectacle gratuït, de dansa, improvisació, i composició instantània, que representarà a la plaça del Quart de la Massana, i a Sant Julià de Lòria.



Durant el mes d’octubre, els dies 12 i 19, es posarà en escena l’obra Aniversari. Es tracta d’un teatre de text inèdit, adreçat a majors de 16 anys i que es podrà veure a l’Auditori Claror de Sant Julià de Lòria, i a la Sala de les Fontetes de la Massana, respectivament.



A finals del mateix mes, els dies 24 i 27 –i ja per tancar el calendari de la temporada 2017– es representarà l’obra infantil L’os bru no menja sopes, gratuïta com escenificant –les altres oscil·len entre els 5 i els 10 euros– que es basa en un conta contes educatiu, i es podrà veure a la Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria, i a la Biblioteca de la Massana.



La venda de localitats es pot realitzar per internet –a través del web www.codetickets.com– o a l’ Oficina de Turisme de la Massana situada a la plaça de les Fontetes, així com al Centre Cultural i de Congressos Lauredià.