‘Dotze mesos’, la imminent nova creació de l’Esbart Lauredià

L’Esbart Lauredià ja té a punt la seva pròxima creació, l’espectacle Dotze mesos que es podrà veure el pròxim diumenge 14 de maig a l’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià (18.00 hores). L’entrada serà gratuïta, d’una durada aproximada d’una hora i amb la participació de les seccions d’iniciació, infantils 1 i 2, i juvenils.



El nou espectacle del col·lectiu de ball tradicional tractarà en fer un recorregut per les estacions i mesos de l’any a través de dances populars, totes elles lligades a festes i tradicions de Catalunya i el Principat.



El guió de Dotze mesos està desglossat en les quatre estacions de l’any. L’espectacle arrencarà amb la representació de l’hivern i les representacions de desembre amb el Virolet Nadal (infantils 2), de gener amb Escudella de Sant Sebastià (iniciació) i de febrer amb el ball ninot del carnestoltes (juvenils).



A la tardor es viurà el setembre a través de la representació de Sant Corneli per a la tradició agrària (iniciació), l’octubre amb el xiriminimí de la Verema (infantils 1) i al novembre el ball de la castanya, per Tots Sants (iniciació). Seguint amb l’estiu, el juny es representarà amb els al·lots i les al·lotes per Sant Joan (juvenils), el juliol amb el ball de la civada per la Sega (infantils 1) i l’agost amb indiot, per la festa major de la Seu (infantils 2). I per acabar, a la primavera es reflectirà el març amb Quaresma, per la Quaresma (iniciació), l’abril amb La Moixiganga per Setmana Santa (juvenils), el maig amb El ball de nans pel dia del Corpus (juvenils) i un últim ball final a càrrec dels infantils1.