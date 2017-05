Saboya afirma que la circulació de persones es negociarà al 2019

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va posar ahir en relleu que «probablement» la negociació per a la lliure circulació de persones amb la Unió Europea en el marc de l’acord d’associació no tindrà lloc fins a finals del 2018 o el 2019. Això comportarà que, segurament, hi hagi un escenari diferent en les negociacions a l’actual i, a més, es duria a terme al final de l’actual legislatura o bé al començament de la següent, informa l’agència ANA.

Saboya va presentar ahir la conferència Diàlegs europeus a Andorra, del catedràtic de dret internacional públic de la Universitat de Barcelona Andreu Olesti. Tant el ministre com l’especialista van coincidir que el fet que Liechtenstein hagi aconseguit mantenir períodes transitoris pel que fa al manteniment de quotes i, per tant, perquè la lliure circulació de persones no sigui d’aplicació plena, pot ser un precedent. «Liechtenstein està unit a la UE mitjançant un acord d’associació i Andorra es vol unir a la UE mitjançant un acord d’associació i és un precendet que s’ha de tenir en compte», va dir Olesti. A més, va posar en relleu que un acord d’associació amb Europa ha de suposar la no discriminació en la lliure circulació i que s’obrin «portes de potencial benefici» tant per a Andorra com per a Europa.



«Andorra, de seguit que vam començar la negociació, ja vam plantejar la necessitat de trobar un procediment de la transició actual a una situació de la lliure circulació de persones», va subratllar Saboya. De fet, va recordar que Liechtenstein va aconseguir aquesta transitorietat ja fa uns «20 o 25 anys» que es va renovant. En aquest aspecte concret de la lliure circulació de persones, el titular d’Exteriors va manifestar que la situació és diferent de la de Mònaco i San Marino i que, per tant, calen solucions particulars pel Principat.



D’altra banda, Olesti va destacar que en les negociacions caldrà veure el que cedirà una part i l’altra perquè les especificitats puguin ser tingudes en compte. En aquest sentit, va exposar que en el marc d’una negociació no s’obté mai «ni el zero no el 100%», ja que hi ha d’haver concessions de banda i banda.



Lliure circulació de serveis /Pel que fa a la lliure circulació de serveis, Saboya va exposar que la negociació s’hauria de fer durant la segona meitat del 2017, més concretament en el darrer trimestre. De fet, va afegir que en les darreres sessions ja s’han anat produint «intercanvis tècnics». En aquest sentit, va recordar que Andorra ha demanat una «gradualitat», ja que no es podria assumir de cop tot el cabal comunitari.



La xerrada d’Olesti, que va tenir lloc a l’Ambaixada d’Espanya, va coincidir amb el Dia d’Europa i va comptar amb l’assistència de polítics com Víctor Naudi i Pere López, així com del teixit empresarial del Principat.