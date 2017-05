Notícia Cinca admet que el país hauria pogut patir «una crisi de viabilitat» pel 'cas BPA' El ministre de Finances admet «el gran desgast» que li ha provocat la gestió de la resolució de BPA Entrevista de Jordi Cinca a Catalunya Ràdio, ahir. Autor/a: CATALUNYA RÀDIO

La viabilitat d’Andorra com a país ha estat en entredit. La nota del FinCEN contra Banca Privada d’Andorra (BPA) i la posterior intervenció de l’entitat va posar en dubte el sistema bancari, «que va estar a punt del col·lapse», va admetre ahir el ministre de Finances, Jordi Cinca, en una entrevista a Catalunya Ràdio amb la periodista Mònica Terribas. El portaveu de l’Executiu va confessar que «la crisi BPA va ser complicada de gestionar. La nostra sobirania va arribar a estar en perill, i en uns anys ho valorarem».



Cinca va comentar que el 2015 el sistema bancari representava el 20% del PIB, i BPA suposava el 20% d’aquest percentatge. «BPA tanca de cop i s’entra en risc sistèmic; les altres entitats van estar en perill, es va entrar en pànic», va argumentar. Amb tot, el ministre va treure pit per subratllar que «ho vam fer bé, van ser uns mesos complicats». Ara, l’objectiu de Cinca i del gabinet de Martí és «tornar a deixar Andorra en la millor posició possible».



Els Pujol Ferrusola / La periodista va interpel·lar Cinca sobre l’última troballa del cas Pujol, concretament, els diners que tenia Marta Ferrusola i que movia autoanomenant-se «mare superiora». El ministre entén que Ferrusola utilitzava un llenguatge en clau per fer moviments dels diners que tenia a Andorra per evitar que fos enxampada per un delicte de frau fiscal. Cinca va considerar, però, que la qüestió és si a més de frau fiscal, els diners dipositats tenien una procedència il·lícita. En tot cas, Cinca va lamentar que el país sigui «la víctima col·lateral de tot això». «Ens sentim impotents, per un tema que no té res a veure amb nosaltres», va afegir.



Amb tot, Cinca va reconèixer que, en el seu moment, «quan una entitat es treu del damunt aquests clients, és que li preocupa això», i més tenint en compte que es tractava de persones exposades pel fet de ser personalitats públiques, de manera que els requisits encara eren més intensos. Cinca va assegurar que el Govern de l’època no tenia coneixement d’aquests fets, ja que el secret bancari ho impedia, i que en aquell moment a ningú li amoïnava la família Pujol ni que pogués tenir comptes a Andorra.



Per la seva part, Terribas va preguntar a Cinca si era coincidència que el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, visités Andorra a finals del 2014 i pocs dies després es fes públic que la família Pujol tenia milions amagats a la banca andorrana. El ministre portaveu va insistir que els dos fets no estaven relacionats ja que Rajoy va venir per firmar el Conveni de no Doble Imposició (CDI).



Pressions / Quant a les pressions denunciades per Higini Cierco per part de la Policia espanyola per obtenir les dades bancàries dels Pujol, Cinca va reiterar que el Govern no va tenir cap constància dels fets fins que Cierco ho va posar «sobtadament» sobre la taula dos anys més tard i va confessar que si ho haguessin sabut haurien pogut actuar. Ara, però, el Govern no actuarà fins que no es demostri que això ha succeït i, a més, el cas està judicialitzat.



Marc internacional / Cinca va aprofitar l’entrevista per exposar tots els avenços en l’homologació internacional de la normativa fiscal que ha fet Andorra des del 2011, i va recordar que el delicte fiscal ja està tipificat i que ha entrat en vigor l’intercanvi d’informació fiscal. Quan els Pujol van ingressar els seus diners a la banca andorrana al país no estava tipificat el delicte fiscal: ara bé, els bancs sí havien de comprovar que l’origen dels dipòsits fos lícit. «Des del 2010 que assumim les regles internacionals, i estem homologats, molt més que molts països de la UE perquè estem a l’última», va resoldre.



Finalment, Terribas va preguntar a Cinca si es postularia com a cap de Govern. El ministre va dir que no era la seva intenció ja que els «els últims sis anys han estat molt durs, sobretot des del 2015, amb un gran desgast per a mi i la meva família». No obstant això, Cinca va reconèixer que té un compromís amb Martí i, per tant, no hi ha res decidit.



Els Pujol diuen que el manuscrit és un «fotomuntatge» / La defensa de la família Pujol va denunciar ahir davant del jutge de l’Audiència Nacional, José de la Mata, que el document que conté una nota manuscrita de Marta Ferrusola per ordenar traspàs de diners a Andorra amb un llenguatge clau és un «fotomuntatge» aportat per l’accionista majoritari de BPA, Higini Cierco.



Els lletrats de la família alerten a De la Mata que el document ja li va ser remés través d’una comissió rogatòria «sense el fotomuntatge resultant» d’adjuntar la nota manuscrita de la dona de l’expresident català. En l’escrit, els advocats qüestionen l’origen del document i al·leguen «l’absència d’explicació» de com Cierco va obtenir la sol·licitud d’operacions d’una altra entitat bancària que no era BPA.