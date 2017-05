Ferran Teixidó inicia temporada amb ambició a la Transvulcania

Arrenca el Circuit Mundial de quilòmetre vertical per a Ferran Teixidó. Ho fa a les illes Canàries amb la Transvulcania. L’andorrà, que la temporada passada va pujar al tercer caixó del podi final de la general, confia iniciar el curs amb bon peu, tot i haver d’encarar un recorregut que no és dels seus preferits, i amb un cartell de participants important.



Els atletes afronten a la Palma un traçat de 7,6 quilòmetres i 1.203 metres de desnivell, sortint de la platja del port de Tazacorte, seguint el GR-131 i amb l’arribada a la torre forestal d’El Time, a Tijarafe. Teixidó s’entrenava ahir a l’illa canària i assegura que a la cita «arribo bastant bé. Vinc motivat i al màxim», tot i que les característiques de l’itinerari és «molt ràpid i atlètic, que no és el que més m’agrada, però l’any passat no vaig fer-ho malament». Dotze mesos enrere va finalitzar tercer, amb un registre de 50.51 minuts. En aquesta ocasió valora baixar dels 50, «encara que se que no serà fàcil». Quan a la classificació, «l’objectiu és estar entre els cinc primers, però sé que és un repte difícil. Hi ha corredors molt forts». Per aconseguir-ho anirà «al màxim. Vinc amb força i amb ganes de fer un gran paper, però s’ha de ser realista i sé que competeixo contra grans corredors».



En aquesta ocasió la cursa és individual, pel que és una lluita contra el cronòmetre. No hi ha sortida en grup, i per tant, no existeixen referències entre atletes. Hi són presents alguns dels corredors que optaran a final de curs al títol mundial. «Cada vegada aquest esport és més professional i tothom competeix a les curses. Es fa més complicat, perquè hi ha més corredors i més països participant-hi», exposa Teixidó.



La campanya passada va concloure al podi final i en aquesta ocasió provarà de tornar a ser-hi. «Cada any la idea és millorar els temps de cada cursa. La classificació és relativa i depèn de qui hi sigui en cadascuna d’elles». Tractarà de sumar el màxim de punts en totes les cites on hi prengui part. «La temporada és molt llarga i en soc conscient. Aquí estan els millors del món, però la cursa s’ha de disputar i ja es veurà que passa. Tinc confiança en fer-ho bé» a la Transvulcania, encara que no s’adapti a les seves característiques, que és una circumstància que tots es van trobant al llarg del calendari: «Per estar al davant a la Copa del Món s’ha de ser una mica polivalent, perquè al llarg de la temporada et trobes curses amb diferents característiques. Però no s’han de posar excuses i tinc temps per entrenar-les totes».

Els dos germans a les Canàries / Xavi Teixidó també competirà a la Transvulcania. Però ho fa en una altra disciplina, ja que aquesta temporada competeix al campionat d’ultres de les Migu Run Skyrunner World Series. Serà la seva primera carrera del curs. Participarà dissabte a l’Ultramarathon, que té un recorregut de 74.33 km i 4.350 m. La sortida es troba al far de Fuencaliente, a cota zero, i es puja fins al roc de Los Muchachos (2.421 m), per iniciar un descens fins arran de mar a Los Llanos d’Aridane.