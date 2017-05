L’AREB admet que la renda variable segueix bloquejada i sense data

L’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) va aprovar ahir una nova migració de clients de Banca Privada d’Andorra (BPA) a Vall Banc. La resolució, feta pública ahir a través del Butlletí Oficial (BOPA), consta de 111 punts que exposen, com s’ha anat fent en la resta de traspassos, els antecedents, les resolucions anteriors i els processos d’anàlisi dels clients que encara són considerats «no aptes» així com dels que ja han pogut ser migrats. Destaca, però, que en el document l’AREB reconeix per escrit que la renda variable segueix bloquejada a Credit Suisse malgrat que des de l’ens es va indicar el mes de març que el procés de resolució de BPA havia estat reconegut pel supervisor bancari suís (Finma) i que, per tant, a finals del mes d’abril podrien reclamar els 500 milions d’euros bloquejats a Suïssa. De moment, però, els actius segueixen congelats i sense data de desbloqueig.



Un fet, segons fonts consultades, que ha provocat que alguns clients hagin interposat accions judicials contra l’entitat suïssa i que també va confirmar ahir el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, declarant que «estem pendents d’alguns moviments d’alguns clients que pot suscitar que la decisió trigui algunes setmanes». En tot cas, va concloure, l’AREB està intentant «que aquests plaços siguin els més curts possibles».

De fet, a la pàgina web del Finma únicament s’indica que «l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries està habilitada, sense procés d’insolvència suïssa, per reclamar la posició que té davant del Crédit Suisse (Suïssa) SA, en relació a diners en metàl·lic i efectes de canvi, a partir del moment que s’apliqui aquesta decisió». Sense indicar, però, quan s’aplicarà dita decisió.



El text també afirma que la nova migració de clients és «immediatament eficaç». Amb tot, fonts consultades van manifestar que diversos clients van posar-se en contacte amb BPA per conèixer si havien estat o no traspassats sense poder aclarir la seva situació. Segons les fonts, des de BPA es va indicar que encara no es disposava de la llista de clients «aptes» i que no la tindrien fins la setmana vinent.



La nova ordre respon, segons l’AREB, al fet que diversos clients hagin aportat informació o dades que mancava per tal de tenir «evidència que no concorren a causes relatives a delictes, faltes o infraccions relacionades o vinculades amb el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme». Es desconeix el número total de persones que en aquesta ocasió seran considerats «aptes», així com els que encara queden atrapats a l’entitat intervinguda. Les fonts preguntades, però, creuen que no serà l’última migració abans de la liquidació de BPA.

Resolució impugnada / Per la seva banda, les advocades que lideren la Plataforma d’afectats de BPA, Anna Solé i Gema Martínez, van anunciar ahir que «tornarem a impugnar la resolució per tots aquells clients que no han estat traspassats». Així mateix, Martínez va avançar que diversos clients de Vall Banc que tenen la renda bloquejada han decidit tornar a interposar accions legals contra la nova entitat i contra l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF). Segons va explicar la lletrada, els clients confiaven en què a finals d’abril es desbloquegés tal com s’havia informat des de l’AREB però al veure que encara no s’ha fet efectiu han optat per actuar. «Amb aquesta resolució es confirmen les sospites que no es desbloquejaria la renda variable i que el Govern ha tornat a mentir».

Satisfacció des del Govern / El responsable de la cartera d’Afers Exteriors també va manifestar ahir que la migració «és una situació desitjada». I que «si mirem dos anys enrere ens hem de felicitar perquè s’ha reforçat la plaça financera en el seu conjunt».



La comissió BPA vol conèixer el pla d’actuació de l’INAF / 33 La comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera, també coneguda com a comissió BPA, es va reunir ahir per analitzar la documentació aportada pel ministre de Finances, Jordi Cinca, fa quinze dies. L’objectiu final és decidir quines accions cal dur a terme per prevenir el risc per a l’estabilitat financera del país. Entre les propostes destacava la d’entrar al Fons Monetari Internacional (FMI). Per tal de no dilatar més les conclusions de la comissió i les decisions que finalment es duguin a terme, els consellers van demanar ahir més informació al seu assessor sobre les possibilitats que creuen més rellevant si van marcar un calendari.

33 La comissió també està a l’espera d’una compareixença dels responsables de l’INAF per conèixer el seu pla d’actuació per garantir l’estabilitat financera i així entendre perquè s’està dotant de més recursos humans.