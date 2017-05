Notícia El Govern defensa els «requisits» de la plataforma de Soldeu L’Executiu respon al recurs de Viladomat en contra del projecte i assegura que és «d’interès nacional» Una recreació virtual de com quedarà la plataforma esquiable de Soldeu un cop finalitzades les obres. Autor/a: GOVERN D\'ANDORRA

El Govern es manté ferm i assegura que el projecte de la plataforma esquiable de Soldeu «reuneix tots els requisits» per ser denominat d’interès nacional, així ho va matisar ahir el ministre d’Afers Socials, Gilbert Saboya, després que l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, presentés recentment un recurs en contra del projecte. Viladomat al·lega que la llei no reconeix el criteri esportiu com a base per declarar un projecte d’interès nacional i que les instal·lacions esportives no es poden emmarcar com a serveis de caràcter educatiu i cultural, segons informa RTVA.



Al respecte, Saboya va especificar que quan es declara un projecte d’interès nacional sempre «hi ha la possibilitat que algú pugui pensar que la denominació no està justificada»,però el Govern «va decretar en el seu moment que la plataforma havia de ser declarada com a tal, perquè el conjunt d’obres que es realitzaran a l’estació són notables i reuneixen tots els requisits per ser d’interès nacional».



A més, Saboya va remarcar que la Federació Internacional d’Esquí (FIS) demana un conjunt de «mesures» en relació a la pista perquè aquesta «estigui al nivell» i pugui acollir la Copa del Món del 2019 «de forma perdurable». Per tot, el ministre va reiterar que la denominació està «més que justificada».



Resposta al recurs / D’altra banda, Saboya va especificar que caldrà analitzar qui ha de donar resposta al recurs presentat per Viladomat, si el Govern o la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU), ja que és un projecte «que també te components urbanístics».



Via judicial / Segons informa l’Altaveu, Viladomat està recopilant informació i documentació «que creu necessària» per posar-la en coneixement de la fiscalia, amb la voluntat que el ministeri públic valori si amb els treballs preparatoris que s’han estat fent per al projecte de la plataforma esquiable de Soldeu hi ha pogut haver algun tipus d’il·lícit penal.

En relació, el ministre d’Afers Exteriors va especificar ahir que el fet que el recurs en contra del projecte es pugui derivar de la via administrativa a la judicial «és una situació que no depèn de la voluntat del Govern», per tant, serà la justícia «qui ho haurà de valorar».