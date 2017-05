Notícia El mes d’abril es tanca amb 417 inscrits al Servei d’Ocupació El nombre d’aturats al país ha disminuït un 31,1% respecte el mateix mes de l’any passat El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ahir. Autor/a: SFGA / CESTEVE

El nombre global de demandants de feina al Servei d’Ocupació a finals del mes d’abril es va situar en 417 persones, així ho va destacar ahir el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.



Saboya va matisar que són –novament– «xifres històriques», ja que en comparació als mesos d’abril dels darrers vuit anys, és la xifra «més baixa». A més, el ministre va destacar que el nombre d’inscrits al servei d’Ocupació durant el mes d’abril ha disminuït «un 31,1%» respecte el mateix mes de l’any passat, on es van registrar 605 persones, així com que ha augmentat un 5% respecte el mes de març passat.



Assalariats / Pel que fa al nombre total d’assalariats del passat mes de febrer, segons va especificar Saboya, se’n van comptabilitzar 39.264, el que suposa una variació a l’alça del 2,6% respecte el mateix mes de l’any anterior, «en què n’hi va haver 38.271».



La mitjana d’assalariats durant els darrers 12 mesos és de 36.768, amb una variació positiva del 2,0% respecte les dades del mateix període anterior.



2013, el punt de recuperació / Segons va puntualitzar Saboya, tant pel que fa al nombre d’inscrits al servei d’Ocupació com als assalariats, «la recuperació» es va començar a notar a partir del setembre de l’any 2013, «des d’aquella data, les xifres van ser més positives i es va registrar el punt més baix de la crisi».



Programes especialitzats / El ministre també va aprofitar per recordar que el servei d’Ocupació està posant a disposició dels inscrits diferents cursos i formacions específiques perquè «tinguin més facilitats a l’hora d’optar a un lloc de treball».



Les formacions estan encarades tant a gent jove com a gent de més avançada edat i n’hi ha per a diferents sectors: comerç, restauració i hoteleria, administració, neteja, logística i vigilància.