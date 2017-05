L’escola bressol del Pas s’ubicarà finalment davant la sala de festes

El comú d’Encamp construirà, finalment, la nova escola bressol del Pas de la Casa en una nova ubicació i descarta, per tant, el projecte inicial que era fer les obres en l’actual ubicació. La primera idea era traslladar els menors als mòduls prefabricats, que havien acollit l’escola andorrana de Canillo, i que el Govern havia cedit mentre es duien a terme les obres de construcció de la nova guarderia. Tot i així, estudis duts a terme pels arquitectes van determinar que els terrenys on es volien ubicar els mòduls, al davant de la sala de festes del Pas, era una millor ubicació que l’actual, motiu pel qual, i després de fer diversos informes, s’ha decidit que la guarderia es faci al lloc on havien d’anar els mòduls. En breu es traurà el plec de bases per licitar les obres de construcció de la nova escola bressol, tal com es va informar des del comú.



De manera paral·lela, el comú ha convocat un concurs per al desmuntatge dels mòduls que li han estat cedits i aquells que siguin servibles s’avaluarà què fer-ne. Des de la corporació comunal manifesten que tenen diferents idees previstes, tot i que no les han volgut anunciar.