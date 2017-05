El comú neteja el bosc de Riambert per evitar incendis

El departament d’Agricultura i Medi Ambient del comú d’Ordino ha enllestit una actuació forestal al bosc de Riambert, a la Cortinada, per a la prevenció d’incendis. Les tasques realitzades han consistit en netejar el sotabosc per eliminar la continuïtat vegetal amb l’objectiu de minimitzar el risc d’incendi en aquesta zona, que es troba al nord-est de la parròquia, just a sobre del camp de golf, tal com va informar la corporació comunal ordinenca.



En aquesta primera fase s’han netejat dues hectàrees d’una superfície total de nou. La segona intervenció està prevista dur-la a terme abans que acabi el 2018. El bosc de Riambert, de protecció, està format principalment per arbres vells de fins a 250 anys, amb un sotabosc de boixos que impedeixen la regeneració del bosc, fet que fa necessari aquest tipus d’actuació. A més, es troba en un terreny complex, raó per la qual s’han extret els arbres de grans dimensions, amb l’objectiu de deixar neta la zona més pròxima al camí i les zones habitades. En aquest bosc de protecció ja es va declarar un incendi ara fa quinze anys.