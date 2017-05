Notícia La mitjana de fills a l’Alt Urgell i l’Alta Ribagorça, la més baixa La quantitat d’infants per dona al Pirineu, molt per sota de la UE Un nadó en braços de la seva mare. Autor/a: MARICEL BLANCH

La població d’un país es manté quan, de mitjana, neixen un mínim de 2,1 fills per dona; per sota d’aquesta xifra, el país perd població. A Catalunya neixen una mitjana d’1,39 nens per dona, una xifra molt per sota de les recomanacions i de la mitjana de la Unió Europea, que és d’1,58 fills per dona. La mitjana espanyola és de tan sols 1,33 fills per dona. A Catalunya, les comarques que perden més població són l’Alt Urgell i l’Alta Ribagorça, amb 1,06 i 1,11 fills per dona respectivament, les taxes més baixes de tot Catalunya i també unes xifres de naixements que estan entre les més baixes del món, segons ha informat Catalunya Ràdio.



Les dades, analitzades pel Big Data del programa Catalunya vespre, de la ràdio pública catalana, indiquen que el 90% de les comarques catalanes presenten un nombre de fills per dona inferior a la mitjana de la resta de la UE. Només el Pla de l’Estany, el Gironès, l’Alt Empordà i l’Alt Camp hi estan per sobre.



La mitjana de cada comarca es pot comprar amb algun país del món amb una taxa igual, però en el cas de l’Alt Urgell i l’Alta Ribagorça no hi ha equivalent, per tant, els dos territoris es troben entre els que tenen l’índex de fills per dona més baix del món. «Les diferències s’expliquen per motius com la qualitat de l’assistència sanitària, dels serveis socials, l’esperança de vida, el clima o la quantitat de població d’origen africà que hi viu, perquè tenen més fills per dona. Una comarca amb un percentatge alt de població africana, una bona atenció hospitalària i una temperatura més alta presenta un indicador de natalitat més alt que una comarca amb menys esperança de vida, més població dedicada al sector serveis i una atenció sociosanitària més pobra», argumenta l’emissora.



La mitjana de fills per dona del Pallars Jussà és d’1,46, com a Liechtenstein; del Pallars Sobirà, d’1,31, com a Grècia; i de la Cerdanya i Aran d’1,25, com a Hong Kong i Singapur.