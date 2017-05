Notícia L’Escanyabocs compleix deu anys i es consolida al Pirineu L’esdeveniment esportiu inclou una cursa i una competició BTT Presentació de l'Escanyabocs 2017, ahir. Autor/a: AJUNTAMENT DE LA SEU

L’Escanyabocs es consolida com a prova esportiva de muntanya del Pirineu i enguany compleix la seva desena edició. «La d’aquest any és una edició especial pel desè aniversari, cosa que demostra que la prova està consolidada, és atractiva per als participants», va exposar ahir el regidor s’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Isidor Alberich. També va destacar que aquesta fita s’ha pogut assolir gràcies a la implicació de les entitats esportives.



Els atletes que hagin participat en totes les edicions d’aquesta competició rebran com a reconeixement un lot de productes agroalimentaris de la zona.



L’Escanyabocs tindrà lloc del 21 al 22 de maig a la capital urgellenca, i inclourà una caminada cursa de Trail Running i una competició de BTT, van explicar els organitzadors. També es podrà participar en l’Escanyabocs de Ferro, a través de la qual els participants només la meitat dels punts en les proves del Trail Running i de la BTT. Els que vulguin participar en aquest repte, es podran inscriure a través d’Internet fins al pròxim 18 de maig.