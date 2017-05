L’eterna espera del Sindicat d’Ensenyament al Govern

Èric Jover va ser preguntat ahir a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres sobre com anaven les converses amb el Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) sobre la demanda de que l’entitat que dirigeix David Garcia va fer de ser observador als processos de passar treballadors eventuals a fixes en l’administració pública. El Ministre d’Educació, molt elegant en les seves paraules, va subratllar la bona sintonia que existeix entre les dues parts i va apuntar que el departament que ell lidera té «predisposició» per atendre als desitjos del SEP però també va deixar clar que s’han de salvar «una sèrie de garanties» amb tot aquell que està en procés de selecció.



El cert, però, és que el que semblava ser una demanda actual, resulta que és de principis del 2016. I des del sindicat asseguren que encara esperen una resposta. «Vam fer la proposta ara farà un any i a cap de les reunions posteriors ens han citat per donar-nos resposta sobre això», va explicar ahir a aquest rotatiu Garcia.

El president del SEP va confirmar les bones relacions que existeixen amb la cartera d’Educació, sempre va voler deixar clar un discurs conciliador. Fins i tot va apuntar: «Les declaracions [de Jové] són amb bones intencions i això ens agrada, la sintonia amb el ministeri és molt bo... però sí que esperem accions i una més presència en alguns processos».

Ja instaurat a altres països / Amb tot, l’espera a la demanda feta comença a fer-se eterna; Garcia veu que el tema està deixat de banda: «El que vam demanar concretament no era només que fóssim observadors amb els que passen d’eventual a fix, sinó també als que queden a la borsa d’eventualitat, que també estan rebent una avaluació. La resposta obtinguda de primeres va ser que s’havia de mirar a nivell legal però que ho veien molt complicat. Argumentaven que això podia ser molest per als aspirants i vam proposar que fos voluntari perquè almenys tinguessin l’opció de tenir allà un representant del SEP. Però allà es va quedar el tema, ja no han tornat a dir-nos res més», va lamentar un Garcia que sosté que el que demana el SEP, a la majoria dels països europeus, ja està instaurat i no existeix cap problema amb els candidats. «El que volem és que el procés sigui just i equitatiu», va rematar Garcia.