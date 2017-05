El nivell C2 de català entra a la convocatòria d’exàmens

El Consell de Ministres va aprovar ahir, a proposta del ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, la convocatòria dels exàmens oficials de llengua catalana dels nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2, i del nivell bàsic de ciències històriques i socials andorranes per a candidats lliures. Aquesta convocatòria inclou per primera vegada la possibilitat d’obtenir el diploma de llengua catalana, usuari experimentat, nivell C2.



Els exàmens estan adreçats a totes aquelles persones majors de 16 anys, residents o no residents al Principat, que vulguin acreditar el seu coneixement de la llengua catalana. L’altra gran novetat de la convocatòria per al 2017 és que les inscripcions es poden fer des del 18 de maig fins el 2 de juny al Servei de Tràmits del Govern i per primera vegada, també en línia a través del web www.etràmits.ad, per tal de facilitar la inscripció sense que els candidats s’hagin de desplaçar i amb possibilitat de fer-la en qualsevol horari.