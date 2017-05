Josep Maria Cases deixa la presidència de l’Empresa Familiar

Josep Maria Cases ha renunciat a la presidència de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA). Ahir es va reunir amb la junta directiva de l’entitat, la qual va acceptar la seva retirada després de gairebé dos anys al capdavant, ja que va assumir el càrrec el 19 de maig del 2015, per rellevar Cristina Viladomat.



El motiu és ben simple: té 76 anys i considera que ja li toca posar-se al marge. Assegura que la notícia no és nova per a la resta dels directius. Ja estaven alertats des que va assumir el càrrec però també ha volgut deixar clar que està a disposició per al que calgui: «Si em volen utilitzar per la meva experiència, amb molt de gust ho faré, però això de portar el carro... Compte! Perquè si et prens el càrrec de manera seriosa com he intentat fer jo, és realment molt dur».



La mateixa junta d’ahir va servir per nomenar el seu successor al tro de l’EFA, que serà Francesc Mora, qui fins ahir ja hi era a la directiva però en concepte de vocal i del qual Cases va assegurar: «Està més que capacitat per agafar el relleu».



Cases, que va ser president de l’Automòbil Club d’Andorra del 2005 al 2013, va anunciar el dia que va entrar a la presidència de l’EFA que treballaria en una línia continuista amb els mandats anteriors i que assumia que una de les seves missions més importants era la de defensar les especificitats d’Andorra en la negociació per l’acord d’associació amb la Unió Europea, que mantingui la baixa fiscalitat i que facilitaria la creació de treball i de més empreses. I mirant enrere, es pot dir que ha complert. Ahir mateix el Departament d’Estadística del Govern va fer pública la xifra dels aturats, que és de 417, la més baixa dels darrers vuit anys i marcant una línia de descens des del setembre del 2013. D’altra banda, la tasca per augmentar el número d’empresaris també ha estat efectiva, com ho demostren les accions que està efectuant l’administració pública per fomentar l’emprenedoria.



L’acord d’associació, menció apart / Cases va ser més caut sobre l’acord d’associació i com s’està tractant el tema de l’acord d’associació, cabdal per al futur del Principat. «Cal recordar que la idea inicial d’Europa, com amb tots els països que mostren interès d’adherir-s’hi, era de no tractar cap negociació. Amb Andorra està sent diferent i considero que això ja és per ressaltar. Veurem com acaba tot però el Govern està fent un esforça suprem. Si Andorra manté la meitat de les especificitats que volem conservar, haurem fet una bona feina. Pensa que estem tractant amb gent d’alt rang professional, amb la qual no és gens fàcil negociar, i ens estem sortint força bé».



Per acabar, Cases aplaudeix que Andorra, que depenia de l’Empresa Familiar catalana i l’espanyola, avui en dia està a l’europea. «La relació és més directa», va sentenciar. Amb tota aquesta feina, assegura, «ja puc marxar tranquil».