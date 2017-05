El MoraBanc es classifica pels play-off amb un mal partit a Sevilla

Han hagut de passar 22 anys per tornar a veure al BC MoraBanc Andorra en uns play-off de l’ACB. Va assolir la fita, però, en un altre mal partit a domicili. Va caure contra el Reial Betis Energía Plus, que en tota la segona volta només havia guanyat un matx. Ho va fer amb la versió dolenta que ja s’ha vist en altres ocasions aquesta temporada. Però aquesta circusmtància no treu mèrits i el que s’ha aconseguit fins al moment present, ja que també mesos enrere també va jugar la Copa del Rei.



Els sevillans, en una situació més que complicada i la necessitat imperiosa de guanyar, van sortir més desperts. Lockett i Stojanovski eren qui més mal feien, al que se li sumaven les errades des del perímetre dels visitants. Una cistella del macedoni, ex del MoraBanc, van posar el 10-1 per començar. Només Antetokounmpo, de tir lliure, havia estat capaç d’anotar. La primera cistella en joc va ser obra de Shermadini i l’entrada d’Schreiner va servir per reaccionar i igualar les coses. De mica en mica les distàncies es van anar retallant. Primer amb un triple del base austríac, i posteriorment amb Shermadini, Stevic i Czerapowicz anotant. A l’altra banda Stojanovski també ho feia i el quart es tancava amb un triple de Walker que donava un mínim avantatge (14-15).



En la represa els andorrans seguien sense estar encertats en el llançament de tres, però és que els sevillans tampoc tenien el dia des de la distància. Les imprecisions a la zona també es produïen, que comportava que el marcador es mantingués baix. Antetokounmpo es mostrava ben actiu i anotava un triple. La igualtat es mantenia i cada cop que un anotava l’altre també ho feia. Lockett materialitzava un triple i a falta d’un segon per a la mitja part Antetokounmpo també ho feia des de la mateixa línia, arribant al descans amb l’electrònic mostrant un pobre empat a 29.



El retorn a la pista va ser un desastre. El MoraBanc només va ser capaç d’anotar 7 punts en 10 minuts. El grec era l’únic que d’inici veia cistella. I si no ho feia, la resta tampoc. Així arribava un parcial andalús de 10-0 amb pèrdua inclosa d’Albicy i personal en atac d’Stevic. A més, el MoraBanc no aconseguia tancar el rebot. Com no, Antetokounmpo, trencava la mala ratxa, després de quasi quatre minuts sense anotació visitant. Però aquest no va ser cap revulsiu i es tancava el quart 50-36.



O la reacció arribava ràpid o el matx es faria llarg. I va ser aquesta segona opció. Amb un Cabezas que semblava un xaval, les distàncies cada cop eren més grans, arribant fins al 25 punts (69-44). Fins al final els andorrans només podien que maquillar el marcador, amb un Czerapowicz que va aprofitar-ho. El millor de tot va ser la classificació pels play-off. A la banqueta sabien que el RETAbet Bilbao havia perdut una estona abans amb el Baskònia, el que donava el bitllet per als play-off. A la pista no van haver-hi celebracions. Uns per com s’havia produït la derrota, amb la segona pitjor anotació de la temporada. Els 59 punts amb què va finalitzar queden molt lluny dels 82,2 que té de mitjana aquesta temporada.



Tampoc era l’esceneri per mostrar l’alegria de la classificació perquè el Betis estava pendent del que passava a Manresa per saber si es consumava el seu descens a la LEB Or. La victòria, tot just la segona que aconsegueix en la segona volta, li serveix per tenir esperances, perquè l’ICL es va imposar a la pròrroga al Tecnyconta Saragossa, que permet als verd-i-blancs seguir encara vius en la lluita per la permanència.



El conjunt andorrà torna a uns play-off per quarta vegada. La temporada 1992-93 va perdre 0-2 contra el Caja San Fernando en vuitens de final i la 93-94 a la mateixa ronda amb el Coren Orense (1-2). A la 94-95 va ser a quarts davant l’FC Barcelona (0-2).

Peñarroya: «Ens mereixem jugar els play-off»



Després del matx el tècnic tenia un regust agredolç. «És un dia d’una sensació estranya», per com s’havia produit la derrota, però amb la classificació pels play-off al sac. «Hem estat molt lluny del partit que volíem fer, sense tensió», i el rival va saber aprofitar-ho. El millor és «oblidar-nos de les últimes quatre hores i recordar-nos de tot el que ha fet l’equip abans de començar el partit», perquè «les competicions posen a cadascú on es mereix» i no dubta que «ens mereixem jugar els play-off perquè el meu equip ha fet una temporada fantàstica».