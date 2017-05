Sempre quedarà la pensió de solidaritat

El Govern no comparteix l’opinió del Raonador del Ciutadà sobre la situació de les pensions de jubilació que rep el col·lectiu de la gent gran. Durant la compareixença de Josep Rodríguez davant del Consell General el 8 de maig passat per presentar les dades del darrer informe, el raonador va demanar un estudi per reflexionar sobre les pensions i el cost de la vida, que «cada vegada és més car», mentre els sous i les pensions «són els mateixos», un fet que dificultava a moltes persones jubilades arribar a final de mes. Segons informa l’agència ANA, La resposta de la secretària d’Estat d’Afers Socials no s’ha fet esperar. Ester Fenoll va manifestar ahir al matí que al Govern «no tenim aquesta percepció» perquè els ciutadans tenen al seu abast pensions no contributives que pal·lien possibles pensions de jubilació baixes.



Així, la problemàtica de les pensions de jubilació és una qüestió «que ja hem solucionat», va assegurar Fenoll. I s’ha solucionat amb la pensió de solidaritat per a la gent gran, «que permet equilibrar el salari fins arribar al mínim». Així, va garantir que «tothom que s’adreça a nosaltres» acredita uns ingressos insuficients i compleix un seguit de criteris per rebre la pensió de solidaritat, tot matisant que hi ha moltes jubilats que poden tenir pensions baixes, però que també ho compensen amb pensions dels estats veïns, per haver-hi treballat durant un temps.



Amb tot, la secretària d’Estat va informar que les prestacions de solidaritat «van en augment», al mateix ritme de l’envelliment de la població que viu Andorra, igual que als països veïns. Les declaracions de Fenoll van ser en el marc de la Diada esportiva de la gent gran d’Andorra i la Seu d’Urgell, que va aplegar unes 250 persones al Centre de tecnificació d’Andorra a Ordino. Una jornada de trobada «per fomentar la convivència», promoure «els hàbits de vida saludables» i també, com ha quedat clar, per deixar clar que no cal cap reflexió. Que el sistema de les pensions és el correcte.