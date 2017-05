El BC MoraBanc Andorra és equip de play-off. A la penúltima jornada de la fase regular va aconseguir-ho. La vuitena plaça és seva i segueix completant una temporada per emmarcar, després que al febrer disputés la Copa del Rei. Ara l’equip vol gaudir del que té per davant després de molts mesos treballant per ser on és ara.



A Sevilla, tot i perdre, la classificació va ser un fet, perquè minuts abans el RETAbet Bilbao havia perdut. Ser de nou en uns play-off, 22 anys després d’haver-hi estat, «és un premi a la trajectòria. Les lligues no enganyen en això. En una competició amb eliminatòries sempre poden passar coses estranyes, però en una lliga no. Tothom està al final on es mereix i nosaltres ens mereixem estar entre els vuit primers», assegura Gorka Aixàs, president del MoraBanc. «La lliga premia la regularitat» i sobretot amb el que s’ha aconseguit com a local ha arribat un èxit que «de sortida no estava dins els nostres objectius. Ens hem sortit del guió, perquè el normal és que en la majoria d’anys estiguem lluitant per salvar-nos», tot i que seguiran persistint en un futur per «intentar sempre buscar que passi el d’aquesta temporada, perquè el 90% de les vagades són els mateixos sis equips que juguen els play-off i dos que van entrant. Aquest és un premi a la feina feta».



Per disputar els play-off «hem de tenir la mateixa filosofia que quan vam jugar la Copa del Rei. És un premi i s’ha de disfrutar». Una de les claus de la classificació es troba «primer de tot amb la gana en voler fer alguna cosa més del que tocava. L’estiu passat vam acabar una mica decebuts de com va anar el tram final de la temporada i vam fer un equip que tingués gana, que fos una bona base per treballar i hem aconseguit el que ens proposàvem». Al moment actual s’ha arribat després de mantenir un bloc tècnic durant molts anys, tant a nivell directiu com a la direcció general, amb Francesc Solana, i a la banqueta amb Joan Peñarroya. No s’han efectuat canvis perquè «sempre hem crescut. No hi ha hagut ni una sola temporada on no ho haguem fet i el més normal és que si estem contents amb la feina, seguim amb la mateixa base. A més ens hem trobat sempre amb el suport necessari, amb gent i entitats que han apostat amb nosaltres. Crec que hem respost bé a la seva confiança», perquè aquest «és un projecte de país, sinó no hagués estat possible tirar-lo endavant».



Fa una dècada que Aixàs presideix el club. Es va fer càrrec de l’entitat quan es trobava a l’EBA, i des de llavors s’han produït tres ascensos i moltes vivències. «En aquell moment si m’ho haguessin preguntat hagués dit que arribaríem a l’ACB, perquè teníem aquesta ambició. Ara bé, el repte que no esperàvem era poder ser als play-off en aquests moments», assegura. Una altra de les claus és el rendiment aquesta campanya al Poliesportiu d’Andorra, on només el Baskònia ha estat capaç de vèncer. «La nostra gent ens ha donat un impuls i una energia espectaculars, per això estem aquí, perquè a casa ens hem sabut fer forts gràcies a què els nostres seguidors han esperonat l’equip en tots els partits».



Per seguir la dinàmica només queda un partit, i aquest és davant el líder, el Reial Madrid, i possiblement el rival al que s’enfrontarà en els quarts de final dels play-off. Aixàs només espera «guanyar», tot i l’entitat del rival. Està segur que serà «un partit maco de veure, perquè quan jugues amb un rival com aquest tens molt a guanyar i poc a perdre. A més és l’únic al que encara no hem vençut en aquesta etapa. El més important és fer un bon partit, que la gent gaudeixi de l’equip que té i el joc que realitza».

Els play-off es podran veure a 122 països

33 Aquesta temporada els play-off de la Lliga Endesa batran el rècord de difusió televisiva. Es podran veure a 122 països i per primera vegada arribaran als cinc continents. El nou acord que al qual ha arribat l’ACB amb Eleven Sports ho fa possible. La signatura permet que els drets d’emissió de la Lliga Endesa sigui distribuits als Estats Units, una xarxa composada per 50 milions de subscriptors, amb acords amb les principals plataformes televisives del país, com AT&T, DIRECTV, Verizon, Charter i NCTC. L’ACB ja formava part de la programació d’Eleven Esports a Bèlgica, Singapur i Taiwan. La Lliga Endesa es pot veure actulament a 18 països d’Europa, tota Sud-amèrica, Centre-amèrica i el Carib; la major part d’Àfrica; Índia, Paquistan i varis països del sud-est asiàtic, i des de fa dos mesos Austràlia i Nova Zelanda.

