Les queixes i denúncies pel Medi Ambient pugen un 60% al 2016

El departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, mitjançant la unitat d’inspecció, s’encarrega del control ambiental en l’àmbit del medi atmosfèric, sorolls, gestió de residus, impactes ambientals, aigües residuals i superficials i també és el gestor de les denúncies o queixes formulades per la població en aquesta matèria. En aquesta darrer aspecte, l’any passat, el departament governamental que encapçala Sílvia Calvó va rebre 113 queixes i denúncies de la ciutadania. Una xifra mai assolida i amb una diferència abismal respecte als anys anteriors. El 2010, el primer any de registre, hi va haver 37 alertes i, per tant, amb les 113 del 2016 la xifra ha augmentat en més d’un 60%. Fins ara el rècord estava en les 80 de l’any 2012.



És evident que la ciutadania és cada vegada més sensible a preservar el patrimoni paisatgístic i a fer saber al Govern tot allò molest que s’allunyi de la sostenibilitat. Els números demostren que hi ha una evolució en la conscienciació, ja que la meitat de les queixes i denúncies, en la línia del darrer lustre, s’ha focalitzat en la contaminació acústica (33) i els residus (22), que suposen gairebé la meitat del total; val a destacar també l’apartat de les reclamacions sobre l’aigua, que tot i que té una xifra encara lluny de ser alarmant, va en augment. El Govern no en va rebre cap al 2011 i ha anat pujant a una, tres, cinc, set fins a les nou de l’any passat.



Tres maneres de fer-ho / Són tres les vies que ofereix el Govern per poder fer una queixa o una denúncia. Una, la més utilitzada, és la de formular per escrit al Servei de Tràmits amb formularis que es poden trobar als webs del Govern www.tramits.ad i www.mediambient.ad. De les 113 denúncies de l’any passat, se’n comptabilitzen 61 a través d’aquest canal i la gran majoria es basen en molèsties que han afectat, directament, el denunciant: el 54% són en l’àmbit del soroll i en molta menys mesura les relatives al medi atmosfèric (13%), els residus (7%) i les afectacions per les aigües (3%). Hi ha un 23% que falta i que prové d’altres tipus de denúncies que no són competència de Medi Ambient, com molèsties d’animals domèstics –lladrucs o mala olor– o la destrossa d’un hort.

Cap queixa telefònica / Una segona via per formular una queixa és la de trucar per telèfon però, sorprenentment, al llarg del 2016 no n’hi ha ni una. Les 52 que falten, que suposa un 46% del total, s’han realitzat a través de la tercera opció, la de la fotodenúncia. Es tracta d’una aplicació que hi ha al web del Ministeri de Medi Ambient per tal que el ciutadà pugui denunciar i localitzar qualsevol impacte sobre el paisatge, creada el 2012, que convida els ciutadans a participar en l’eliminació dels principals punts negres del paisatge andorrà. El 54% de les fotodenúncies rebudes l’any passat van ser per temes de residus abandonats al medi natura i vehicles fora d’ús, el 13,5% corresponen a temes de contaminació d’aigües superficials i també a moviments de terres, un 2% el comparteixen la contaminació lumínica i els fums i el 15% restant se centra en edificacions, barraques o naus en mal estat, obres o edificacions inacabades i rius que porten poc cabal.

71 denúncies resoltes / Durant el 2016, el Govern va resoldre 71 de les denúncies que ha rebut, de les quals 57 són corresponents a l’any en curs i les altres 14, acumulades dels anteriors. En referència a les fotodenúncies, 21 ja estan solucionades i 25 estan encara en curs.

Pel que fa al 2017, a dia d’avui es comptabilitzen 21 denúncies només per internet. En només cinc mesos, Medi Ambient està molt a prop d’igualar les 28 denúncies que es van fer el 2011.